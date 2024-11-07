GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KAR ekibine 3 günlük saha eğitimi

Kartepe Belediyesi tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından KAR Arama Kurtarma ekibine teorik eğitim ardından 3 gün süren saha eğitimi de verildi.

KAR ekibine 3 günlük saha eğitimi

07 Kasım 2024 Perşembe 11:18

 Kartepe Belediyesi,  Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetlere karşı daha hızlı ve etkin müdahale edebilmek amacıyla KAR Arama Kurtarma ekibini kurdu. Ekip, afet anında koordineli bir şekilde hareket edebilmek için saha eğitimlerine devam ediyor ve Kartepe'nin afetlere hazırlıklı olmasına katkı sağlayacak teorik ve uygulamalı eğitimleri alıyor. 
 Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Yerleşkesi, ekipler için 3 günlük kapsamlı bir saha eğitimi programına ev sahipliği yaptı. Bu eğitim, AFAD İl Müdürlüğü uzmanları Mustafa Serbest, Recep Örgen, Oğuzhan Çetin ve Can Batar tarafından verildi. Arama kurtarma operasyonlarında gerekli olan pratik becerilerini geliştirmelerini hedefleyen eğitimde gönüllüler 3 gün boyunca farklı deneyimler geliştirdi. 
 Bu eğitimler beton kırma, kesme ve kaldırma çalışmalarından, kirli ve temiz giriş tekniklerine, temel tahkimat uygulamalarından, kapalı alan çalışmalarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Ayrıca, temel arama teknikleri ve saha tatbikatları ile eğitimlerin pratiğe dökülmesi sağlanarak, ekiplerin gerçek durumlara hazır hale gelmeleri hedefleniyor. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir, Atatürk’ü sevdiği şarkılarla anacak Büyükşehir, Atatürk’ü sevdiği şarkılarla...
Büyükşehir’in sıfır atık hedefi devam ediyor Büyükşehir’in sıfır atık hedefi devam ediyor
Gölcük’e modern sinyalizasyon sistemi Gölcük’e modern sinyalizasyon sistemi
Çocuk kulüplerinde sonbahar ve pasta etkinliği Çocuk kulüplerinde sonbahar ve pasta etkinliği
Vergi Ödemelerinde Son gün 30 Kasım Vergi Ödemelerinde Son gün 30 Kasım
Gebze'nin Temiz Havasında Spor Etkinlilkleri Gebze'nin Temiz Havasında Spor Etkinlilkleri
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Büyükşehir, Atatürk’ü sevdiği şarkılarla...
Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk vefatının 86. yıldönümünde Gebze ve İzmit’te düzenlenecek...

Haberi Oku