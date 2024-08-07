KARADENİZ GAZ SAHASI KOCAELİ SAHİLLERİ TARİHİ KEFKEN LİMANI VE TERSANESİ





Karadeniz başta Türkiye olmak üzere bir çok ülkenin Sanayi ticaret ve ekonomik can damarıdır Karadeniz’e en çok kıyısı olan Türkiye Karadeniz sahillerinden ticari ve turizm açısından yeteri kadar yararlanamıyor Karadeniz başta Türkiye olmak üzere bir çok ülkenin Sanayi ticaret ve ekonomik can damarıdır Karadeniz’e en çok kıyısı olan Türkiye Karadeniz sahillerinden ticari ve turizm açısından yeteri kadar yararlanamıyor

Biz İlim kültür tarih Araştırmaları merkezi

ve başta TGRT belgesel tv olmak üzere bir çok tv kanalında yayınlanan Alem belgesel Programı olarak Karadeniz bölgesi ile ilgili tarih ve kültür araştırmaları yapıyoruz

Yarım asra yaklaşan gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda Başta Türkiye sahilleri olmak üzere Gürcistan Aphazya Rusya Ukrayna Kırım yarım adası Moldova Romanya ve Bulgaristan ın Karadeniz’e kıyı şeridini gezip belgeseller çekip tarih be kültür araştırmaları yaptım ve yapmaya devam ediyorum her bakımdan Türkiye için hayatı önemli olan Karadeniz bölgesi doğal gaz enerji hatlarının geçtiği bölge Sakarya gaz sahası

KARADENİZ GAZSAHASI NIN ÖNEMİ

SAKARYA GAZ SAHASI KOCAELİ KEFKEN SAHİLLERİ

Türkiye son yıllarda Batı Karadeniz’de doğal gaz arıyor Kocaeli ve Sakarya sahilleri Gaz sahası bölgesi İlan edildi Gaz çıkan bölgeye en yakın saha Kefken bu konuda bölged her bakımdan çok önemli daha önce yaptığım CANLI yayını sizlerle paylaşıyorum

ARAŞTIRMA YAZILARIM

KOCAELİ TARİHİ KEFKEN LİNSNIN CANLI ŞAHİDİ İLE BELGESEL SÖYLEŞİ

Tarihi Deniz Yolları üzerinde olan Kocaeli Kefken limanın canlı şahidi Hasan ışık (Esnaf Hasan) an itibari ile

ve

canlı yayında TGRT belgesel tv devri alem program yapımcısı

Bilgi veriyorlar

CANLI YAYIN

KEFKEN TARİHİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ ARAŞTIRMA

Kefken Tarihi

Tarih kaynaklarından alınan bilgilere göre Kefken tarihi M.Ö. 3000’li yıllara dek uzanmaktadır. Bu şirin sahil kasabasının ilk müdavimleri Sitler’ dir. Bir başka kaynağa göre ise M.Ö. 3000’li yıllarda Karadeniz boyunca hareket eden Amazon kraliçesi Olbya Kefken’e ulaşarak burayı hakimiyeti altına almıştır. Yine aynı tarihler civarında Sitlerle birlikte Aslar da bu bölgede yaşamaya çalışmışlardır. Bu tarihten sonra Nicomedia ( İzmit ) bölgesini ve Karadeniz kıyılarını yerleşim yeri olarak kullanmışlardır. M.Ö 1200’lü yıllarda Anadolu içlerine göç eden Firigler daha sonrada Misyalılar yörede yaşamışlardır. M.Ö.700 de Bebrisler, Megaralılar, Misler M.Ö. 698′ de Argonatlar’ında yörede yaşadığı bilinmektedir. M.Ö.676 yılında İskitlerin baskısı sonucu Kimmerler Anadolu’ya göç etmişler ve Sakarya kıyılarına yerleşmişlerdir.

Tarih Kefken’de ayak izleri bırakmaya devam ediyor!





Daha sonra kıyı boyunca kıyı boyunca Cebeci, Kefken ve Kerpe üzerinden kara ve denizden Nicomedia’ya saldırmışlardır. M.Ö. 660’da Megaralı Kral Milotos Karadeniz’de yüzlerce ticaret filosu kurarak Kefken ve Kefken Adası’nı ticaret üssü olarak kullanmışlardır. Kefken ve civarı M.Ö. 454 yılında Eski Yunan medeniyetleri de Kefkeni ticaret mekanı olarak kullanmışlardır. M.Ö. 279 yılarında I. Nikometid’in sürekli kuşatmalarına maruz kalan İzmit ve çevresi Bitinyalıların eline geçmiş ve Bitinya kökenli Thyalılar Kocaeli yarım adasına hakim olmuşlardır. Ayrıca Eski ünlü bir tarihçi olan Xenophan’a göre Karadeniz kıyılarında bir dönemde Thrak halkı yaşamış olduğu rivayet edilmektedir. Yine o dönemde I. Nikomed Kandıra, Kefken, Kerpe ve civarını kuşatarak bu yöreyi etkisi altına almıştır. Kefken ve civarında 303 yıllık Bitinya Krallığı M.Ö. 74’te Pontus Kralı Mithridat tarafından işkal edilerek Bitinya Krallık dönemi böylece sona ermiştir.

ROMADAN KEFKEN’E

Ünlü Roma Kralı Sezar Pontus Kralını yenerek bölgede Roma İmparatorluğu dönemini başlatmıştır. Roma İmparatoru Claidus 45’li yıllarda İzmit’ten başlayarak Kandıra- Kefken hattında devam eden yolu yaptırmıştır. Daha sonra bu yol Bağdat Yolu adını alarak iyi bir ticaret yolu haline gelmiştir. Roma İmparatorluğunun yıkılmasından sonra bölgede Bizans İmparatorluğu 395-1317 yılları arasında yaklaşık bin yıllık bir dönem geçirmiştir. Bizans’a bağlı bir kıyı ticaret limanı olarak kullanılan Kefken, uzun yıllar bu medeniyete beşiklik etmiş ve birçok eser bu medeniyetten bölgeye hediye olarak kalmıştır. 1080 yılında Selçuklular Süleyman Şah yönetiminde Kefken ve civarını içine alan tüm Kocaeli yarımadasını kuşatarak bu topraklara yerleşseler de 1097 ‘de başlayan Haçlı Seferlerine dayanamayarak bölgeyi Latin Birliklerinin hakimiyetine bırakmışlardır. İznik imparatoru Palegelos Bizans İmparatorluğunun merkezi olan İstanbul’u işgal eden Latinlere karşı savaş açmış ve kuşatmaya dayanamayan Latin birlikleri deniz yolunu kullanarak Ağva ve Kefken’e sığınmışlardır. Bir süre zorunlu olarak Kefken ve civarında yaşayan Latinlerin bir bölümü burada hayatlarını yitirmiş bir kısmı da Karadeniz de ticaret yapan Ceneviz kolonilerinin yardımları ile yöreyi terketmişlerdir.

OSMANLI KEFKEN’E SAHİP ÇIKIYOR





Bizans’ın zayıflamasıyla birlikte bölgeye göç eden Osmanlı Beyliği sınır akıncılarının akınlarıyla topraklarını genişletmiş ve Orhan Bey döneminde Kocaeli Yarımadasının fethi görevi Akçakoca Bey’e verilmiş, 1308-1317 yılları arasında Akçakoca Bey komutanlığında bölge Sakarya’dan başlayarak Kandıra ve Kefken civarını da dahil olmak üzere Bizans İmparatorluğunun elinden alınmıştır. Fakat İstanbul’a yakın olan yöre Bizans İmparatorluğu sürekli asker göndererek Türklerle bu bölgede çatışmaya devam etmiştir. Bundan rahatsız eden Osmanlı Devleti 1328 yılında Bizans Kralı III. Androkinos’u Kocaeli’nin Kandıra ve Karadeniz sahillerini kesin olarak teslim etmeye mahkum eden tarihe “Nikometya Antlaşması” olarak geçen antlaşmayı imzalatmışlardır. Bölge Osmanlıların eline geçtikten sonra Kefken hem bir ticaret limanı hem de tersane olarak kullanılmıştır. 1500’lü yıllarda Kefken’de Osmanlı dononması için 600 parça gemi yapılmış ve donanmaya katılmıştır. 1888 de Kardıra ve civarı Kocaeli bağımsız sancağına bağlanmış ve bölgenin önemli bir merkezi haline gelmiştir.

Yakın Kefken Tarihi

1918 I. Dünya savaşı yıllarında Kefken ve civarı İngilizlerin işgaline maruz kalmış ardından Kurtuluş Savaşı yıllarında ise Yunan Kuvvetlerinin işkali altında kalmıştır. İşte bu yıllarda tüm yurttaki kahramanlık olaylarına bir yenisi de Şehler Bucağı ve Halid Molla komutasındaki bölge halkı Yunanlılara karşı büyük bir savunma ve direniş göstererek Milli mücadeleye destek vermişlerdir. Ayrıca yöre halkı Kuva-i Milliye önderliğinde Yunanlılara karşı giriştiği savunma harekatında İpsiz Recep’in oluşturduğu çete ile düşman kuvvetlerine büyük kayıplar verdirmiş bunun içinde Kefken adası savunma ve saldırı üssü olarak kullanılmıştır. 30 Temmuz 1921 de Kandıra- Kefken civarı tamamen Yunanlılardan temizlenerek Mustafa Kemal’in önderliğinde yeni Türkiye Cumhuriyetinin sınırları içinde küçük bir kasaba olarak bugüne gelmiştir.

(Kaynak.

İKOCAELİ KEFKEN BÖLGESİNE KARADENİZ İLÇESİ KURULMALI

Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla il sayısın 100’e, ilçe sayısının 1000’e çıkarılmasıyla ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli’nin açıklamaları büyük yankı yaptı. Kocaeli Kefken bölgesinin Karadeniz’e 69 km kıyısı olmasına rağmen bir ilçesinin olmaması çok büyük eksiklik.

Gebze Gazetesi

ve

olarak Kocaeli’nin Karadeniz kıyısına ilçe kurulmasıyla ilgili yıllardan beri birçok yazı yazdım, araştırma yaptım ve canlı yayınlar yaptım.

KARADENİZ SAHİLLERİ SAHİPSİZ





Karadeniz’e 59 km. kıyısı olan Kocaeli, Sakarya doğalgaz sahası içinde kalmaktadır. Güvenlik açısından Karadeniz sahilinde önlemler alınıp yatırım yapılması için Karadeniz sahillerine önem verilmeli. Bu bölgeler turizm ve tarım bölgesi ilan edilerek Kocaeli halkının hizmetine açılmalı ve Kefken’e Kocaeli Karadeniz ilçesinin kaymakamlığı ve Cebeci’ye belediye Hizmet binası yapılmalı Kocaeli Karadeniz sahillerinde devlet teşkilatı kurulmalı.

CUMHURBAŞKANINA KOCAELİ MEKTUBU

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a Kocaeli bölgesi ve Karadeniz sahillerinin sahipsizliği ile ilgili

da belgeselcinin not defteri köşesinde yazdığım açık şikâyet mektubum:

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM

CEBECİ VE KEFKEN’İN CANLI ŞAHİTLERİ İLE CANLI BELGESEL SÖYLEŞİ

Giresun Alucra, Çamkonak köyünden 1940’lı yıllarda Kandıra Cebeci’ye yerleşerek ormanlarda çalışıp odun ticareti yapan ve Cebeci Çamkonak köyünün kurucularından 95 yaşındaki tarihin canlı şahidi Şükrü Çoruh

ve

nin canlı makale ve haberinde belgeselci

in sorularını cevaplandırıp önemli bilgiler veriyor:

KOCAELİ’NİN EN BÜYÜK KÖYÜ KEFKEN CEBECİ KARAAĞAÇ’IN CANLI ŞAHİDİ İLE CANLI MAKALE

Kocaeli bölgesinin en büyük köylerinden 1919 yılında Giresun dan bölgeye gelenlerin fındık dikimini başlattığı Karaağaç köyünde muhtarlık yapan Hacı Ali Bozkır

ve

de köyün tarihi geçmişi ile ilgili Araştırmacı-Gazeteci ve her gün TGRT belgesel TV’de yayınlanan Devri Âlem belgesel Program yönetmeni İsmail Kahraman’ın canlı makalede sorularını cevaplandırıyor:

21 MAYIS 2021 DE HACI ALI BOZKIR İLE KARAAĞAÇ KÖYÜNDEKİ KAFKAS SÜRGÜNÜ ANITINDA YAPTIĞIMIZ BELGESEL SÖYLEŞİ TGRT DE YAYINLANIYOR

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM

Evet, sonuç olarak biz canlı haber ve canlı makalelerle Kocaeli’nin Karadeniz sahillerine ilçe kurulması için gazetecilik ve belgeselcilik görevimizi yapmaya devam edeceğiz.

BELGESEL TADINDA İKİNCİ DÜNYA HARBİNDEN KALAN SİPERLER DEN CANLI YAYIN

Karadeniz sahilleri tarih boyu önemini korumuş ikinci dünya harbinde ülkemizi Nazi Almanya’sı be kominist Rus işgalinden korumak İçin yapılan Kocaeli Karadeniz sahilleri Kefken Cebeci Kerpe bölgesindeki terk edilip çöplük olan askeri siperlerden an itibari ile

ve

CANLI yayında

KOCAELİ KANDURA BABALI SAHİLLERİNDE KAFKAS SÜRGÜNÜ ANITI