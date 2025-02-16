Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği KARFEST 2025 misafirlerine unutamayacakları bir gün yaşattı. Birçok alan etkinliği, ikram ve eğlencenin bir arada olduğu KARFEST, 14 bin ziyaretçiyi ağırladı.

EĞLENCE DOLU BİR GÜN GEÇİRDİLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu yıl kış severler için muhteşem bir organizasyona daha imza attı. Kartepe Kuzuyayla’da KARFEST 2025’i organize eden Büyükşehir, her yaştan insana hitap etti. Büyükşehir öncülüğündeki dev etkinliğe; Kartepe Belediyesi, Kartepe Turizm Derneği, Kartepe Doğal Hayatı Koruma Kültür ve Turizm Derneği, Kartepe Görmeden Gitme Platformu ile Kavibu Derneği de destek verdi. Ayrıca ikramlar kısmında Kocaeli Kent Konseyi de alanda İzmit pişmaniyesinin tanıtımını yaparak dağıtımda bulundu. Eğlence, coşku ve adrenalin üst seviyede yaşandığı KARFEST 2025 ile birlikte Kuzuyayla 1. Etap da hizmete alındı. Dev organizasyonda 42 metre genişliğe ve 160 metre uzunluğa sahip Kuzuyayla Kızak Pisti kullanıma açılırken, vatandaşlar şişme bot ve kızakları ile macera ve heyecan dolu dakikalar yaşadı.

DAHA DA GÜZEL BİR ALAN OLACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın da KARFEST’e katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Vali İlhami Aktaş, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti İl Başkanı Dr.Şahin Talus, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Tuncay Batı da Başkan Büyükakın’a eşlik etti. Gençlerle müzik eşliğinde horon oynayan ve kızak pistinden kayan Büyükakın, “KARFEST, sadece bir kış festivali değil; gençlerin enerjisini karla buluşturduğu, ailelerin çocuklarıyla unutulmaz anılar biriktirdiği, mutluluğun kar taneleri kadar saf ve özgürce yaşandığı bir buluşma noktasıdır” diyerek alanın gün geçtikte daha da güzel bir bölge olacağını belirtti.

ULAŞIM KUSURSUZ BİR ŞEKİLDE SAĞLANDI

Öte yandan kış severler KARFEST ile muhteşem bir gün geçirdi. Büyükşehir vatandaşların ulaşımda sorun yaşamamaları için tüm önlemleri önceden aldı. Bu kapsamda Kartepe dağ yolunda ulaşımda aksama yaşanmaması adına gerekli ulaşım koordinasyonu için planlamalar yapıldı. Dağ yolundan Kuzuyayla’ya ayrılan 3 km’lik yolun sapağından itibaren özel araçla çıkışa izin verilmedi. Misafirler, KARFEST’e özel uygulanan yüzde 50 indirimli Teleferik ve Maşukiye Pazar yerinden Kuzuyayla’ya, Derbent Ömer Yalçın Caddesi’nden Kartepe Teleferik İstasyonuna ücretsiz ring servisler ile Kuzuyayla’ya konforlu bir şekilde ulaştırıldı.

İKRAMLAR YAPILDI, TÜM DETAYLAR DÜŞÜNÜLDÜ

Öğle saatlerinde DJ müzik ile başlayan eğlenceli etkinliklere katılanlar gün boyu doyasıya keyif dolu vakit geçirdi. Her yaştan vatandaşın katılım sağladığı dev organizasyonda eğlence biran olsun bitmedi. Festivale katılan vatandaşların günlerini en güzel şekilde geçirmeleri için tüm detaylar düşünüldü. Bu kapsamda etkinlik alanında ısınma ve ikram noktaları oluşturuldu. Misafirlere; sucuk ekmek, ayran, çay, sahlep, patlamış mısır gibi ikramlar gün boyuna dağıtıldı.

VATANDAŞLAR KARIN KEYFİNİ ÇIKARDI

Kocaeli Büyükşehir’in Kuzuyayla alanında hazırladığı birçok etkinlik alanında vatandaşlar karın keyfini koyasıya çıkardı. Büyükşehir’in Kuzuyayla projesinde yapımı tamamlanan kızak pisti KARFEST 2025 etkinliği ile vatandaşların kullanımına ilk kez sunuldu. Şişme botlar ve kızaklarla pistten kayan kış tutkunları hem eğlendi hem de muhteşem anılar biriktirdi.

BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR ETTİLER

Aileler, arkadaşlar ve kış severler kızak pisti başta olmak üzere kurulan birçok etkinlik alanında gönüllerince eğlendi. “Hedikli Kar Yürüyüşü”, “İglo Fotoğraf Çekim Alanı”, “Kar Motoru ile Safari”, “Kardan Adam Yarışması”, “Ödüllü Kar Topu Yarışması”, “Seyyar Salıncak”, “Kar Voleybolu” gibi kar temalı etkinliklere katılanlar KARFEST’in keyfini doyasıya yaşadı. Ayrıca; “Kızak Yapım Atölyesi”, “Kardan Adam Anahtarlık Yapımı”, “Kuş Yemliği Yapımı” ve “Bez Çanta Boyama” etkinlikleriyle katılımcılar hem kendi üretimlerini gerçekleştirmenin mutluluğunu elde etti hem de çevre dostu çalışmalar ile eğlenceli ve bilinçlendirici bir deneyim yaşadı. Etkinliklerde hem birbirleri ile yarışan hem de farklı bir deneyim yaşayan misafirler böylesi bir gün hazırlandığı için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

14 BİN ZİYARETÇİYE KUSURSUZ HİZMET VERİLDİ

Kocaeli’nin doğal, tarihi, turistik, sosyal ve kültürel öğelerinin yansıtıldığı KARFEST ile birlikte kentimizin dört mevsim turizm şehri olduğunu bir kez daha vurgulandı. Kartepe’de kış turizmini daha da geliştirmek, Kartepe markasını güçlendirmek, ayrıca bölge esnafına ekonomik fayda sağlamak amaçlarıyla düzenlenen KARFEST vatandaşlar tarafından hem büyük ilgi gördü hem de tam not aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi konservatuvarının 90'lar konseri ile muhteşem bir kapanış yapan KARFEST, bugünkü etkinlikte 14 bin ziyaretçiyi ağırladı. Büyükşehir, oldukça yoğun ziyaretçisini en güzel şekilde misafir ederek kusursuz bir organizasyona imza attı.

(Ömer İLGEÇ)