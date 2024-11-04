GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kartepe İtfaiye Müfrezesi binasında çalışmalar sürüyor

Kartepe'de 3 bin 296 metrekare alanda hayata geçirilen itfaiye müfrezesi binasında çalışmalar devam ediyor.

Kartepe İtfaiye Müfrezesi binasında çalışmalar sürüyor

04 Kasım 2024 Pazartesi 12:20

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen binanın zemin katında itfaiye araçları için garaj, garaj bakım onarım odası, haberleşme, vardiya amirliği, grup amirliği, yazı işleri, eğitim-toplantı salonu, mekanik ve elektrik odaları, 2 adet depo, mutfak, dinlenme ve yemekhane odası yer alıyor. Birinci katta ise 4 yatakhane, mescit, misafir odası bulunuyor. Zemin kapalı garaj içerisinde yüzey sertleştiricili hasır donatılı beton, geri kalan tüm mahaller 60x60 seramik kaplama yapılacak. Saha asfalt kaplaması yapılacak, bahçede voleybol sahası, otopark ve araç yıkama yeri bulunacak. 
  Çalışmaları yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz tarafından Kartepe'mizde inşa edilen yeni itfaiye binamızın yapım çalışmalarını yerinde inceledim. İlçemizdeki yangın güvenliğini artırmanın yanı sıra olaylara acil müdahale imkanı da sağlayacak olan bu değerli projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum" dedi. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Kocaman anlattı, öğrenciler dinledi Başkan Kocaman anlattı, öğrenciler dinledi
Başkan Söğüt'ten gençlere: Başkan Söğüt'ten gençlere: "Her zaman yanınızdayız"
Gebze Halinin Son Hali Gebze Halinin Son Hali
AN İTİBARİ İLE ÖZBEKİSTAN'IN BAŞKENTİ TAŞKENT'E GİDEN THY UÇAĞINDAN www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv CANLI YAYINDA www.ismailkahraman.net BİLGİ VERİYOR AN İTİBARİ İLE ÖZBEKİSTAN'IN BAŞKENTİ TAŞKENT'E...
AVKON'UN KUŞADASI'NDA DÜZENLEDİĞİ ANADOLU MEDYASI ÇALIŞTAYI'NDAN NOTLAR AVKON'UN KUŞADASI'NDA DÜZENLEDİĞİ ANADOLU MEDYASI...
Balçık ve Muallimköy’de Tapular Hak Sahiplerinde Balçık ve Muallimköy’de Tapular Hak Sahiplerinde
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Başkan Kocaman anlattı, öğrenciler dinledi
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Biz Bize" gençlik buluşmaları kapsamında lise öğrencileriyle...

Haberi Oku