Kartepe kar ile şenlendi

Kocaeli'nin kış turizmi ile ünlü ilçesi Kartepe, beyaz gelinliğini giydi. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kartepe, kış manzarasıyla mest etti.

Kentte cumartesi günü başlayan ve aralıklarla etkili olan etkili olan kar yağışıyla birlikte yüksek kesimler beyaza büründü. Kocaeli'nin önemli turizm destinasyonlarından biri olan Kartepe'de kar yağışıyla birlikte harika manzaralar ortaya çıktı. Yağış sonrası kartpostallık görüntüler oluşurken, vatandaşlar ise soluğu bu alanlarda aldı.

Karla kaplı alanları değerlendiren vatandaşlardan bazıları kayak yapmanın ve kartopu oynamanın tadını çıkarırken, bazıları ise fotoğraf çekerek o anları ölümsüzleştirdi. Kimi vatandaşlar da sandalyelere oturup, çay kahve eşliğinde sohbet ederek, kar manzarasının keyfini yaşadı.

Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri de her kış olduğu gibi, bu yıl da yolların kapanmaması ve ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürecek.

İHA