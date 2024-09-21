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Kartepe Kütüphanesi açıldı

Kartepe'de her yaştan ziyaretçiyi ağırlayacak olan 17 bin kitapla dolu kütüphane hizmete açıldı.

Kartepe Kütüphanesi açıldı

21 Eylül 2024 Cumartesi 10:40

 Kartepe Belediyesi'nin Kent Meydanı’nda bin metre kare alanda yaptığı kütüphane düzenlenen törenle hizmete açıldı. Kartepe Kütüphanesi açılışına Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Milletvekili Sami Çakır,  Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, KOÜ Rektörü Zafer Cantürk, Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Murat Yavuz, kurum müdürleri, meclis üyeleri, muhtarlar ve davetliler katıldı. Açılışta konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Kartepemiz çok hızlı gelişmektedir. Kartepemizin merkezi 5 sene önce kuruldu. Kartepe’nin kalbinde Kocaeli’nin en büyük camisini, 4-6 yaş Kur’an-ı Kerim kursu, kütüphane, sanat evi ve 500 araçlık otoparkını hayata geçirdik. Kent Meydan’ına bağlantı yollarını sağladık. Kartepe’nin güçlü bir ilçe olması için çalışmaya devam ediyoruz. Evlatlarımızın yetişmesinde her türlü yatırıma devam ediyoruz. Evlatlarımız için Genç Akademi’yi açtık. Kapalı yüzme havuzundan 7 bin gencimiz faydalandı. Kartepe Kütüphanesi’nin yapılmasında çok büyük destekler aldık. Bin metre kare alanda hizmet verecek kütüphane, gelişen ve kalkınan Türkiye vizyonuna uygun olarak yapıldı" diye konuştu. 
  "Bakanlık olarak ülkemiz genelinde bin 296 kütüphane hizmet vermektedir" 
  Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu ise "Bakanlık olarak ülkemiz genelinde bin 296 kütüphane hizmet vermektedir. Sizlerle burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Kütüphaneler medeniyet yolunda çok önemli adımdır. Her yaş gurubu insanımızın kütüphanelere gelmesi çok önemlidir. Çok güzel bir kütüphane Kartepe’ye kazandırılmıştır. Ülke genelinde 200 kütüphane şuanda yeniden yapılandırılmaktadır. Kartepe Belediye Başkanımıza emekleri için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 
  Kütüphanede; playstation oyun alanı, çocuk kitapları bölümü, kafeterya, Z kütüphane, bilgisayar kullanım alanları ve ekip çalışmaları için özel alan bulunuyor. Kütüphane her yaştan ziyaretçiyi ağırlamaya hazır. Kartepe Kütüphanesi’nde 17 bin kitap, 30 çeşit sürekli yayın yer alıyor. 


İHA
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