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Kartepe Teleferik Otoparkında kaba inşaat bitmek üzere

Kartepe Teleferiğinin Derbent istasyonu yanına inşa edilen katlı otoparkta kaba inşaatın yüzde 90’ı tamamlandı

Kartepe Teleferik Otoparkında kaba inşaat bitmek üzere

20 Kasım 2024 Çarşamba 10:52

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon projelerinden olan Kartepe Teleferik hattı, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Bölgede araç park yoğunluğunun önüne geçecek olan katlı otoparkta inşa çalışmasının yüzde 90’ı tamamlandı.

 

KABA İNŞAAT TAMAMLANMAK ÜZERE

Proje kapsamında yapının kaba inşaatı büyük ölçüde tamamlandı. Duvar imalatları tamamlanan projede sıva imalatları ise devam ediyor. Dış cephe imalatlarına başlanan projede eş zamanlı olarak seramik, boya gibi ince işlere de başlandı.

 

598 ARAÇLIK OTOPARK

Çalışmalar kapsamında teleferik hattına yoğun ilgi gösteren vatandaşların araçlarını rahat bir şekilde park edebileceği 598 araçlık 6 katlı bir otopark inşa ediliyor. 3 adet yaya asansörünün bulunacağı ve toplam inşaat alanı 22 bin 338 metrekare olan projede ayrıca 36 adet engelli ve 54 araçlık elektrik şarj istasyonu olacak.
(Ömer İLGEÇ)

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