Kartepe'de hafız olan 18 öğrenci için icazet töreni yapıldı

Kartepe İlçe Müftülüğü Maşukiye Hafızlık Kız Kur'an Kursunda eğitimlerini tamamlayan 18 kursiyer için Hafızlık İcazet Töreni düzenlendi.

Hafızlık İcazet Töreni, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde geniş katılımla gerçekleştirildi. Programa Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, İlçe Müftüsü Ahmet Nuri Bayraktutan, veliler ve öğrenciler katıldı. Müftü Mehmet Sönmezoğlu, konuşmasında hafızlığın öneminden bahsetti.

Hafız olan 18 öğrenciyi tebrik eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Maşukiye Kız Kuran Kursu Hafızlık Programını başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz için düzenlenen mezuniyet töreninde hafız kızlarımıza tebriklerimi ilettim. Rabbim yollarını bahtlarını açık etsin" dedi.

Konuşmaların ardından hafızlara hediye takdimi ve taç giydirme merasimi ile program sona erdi.

İHA