GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kartepe'de hafız olan 18 öğrenci için icazet töreni yapıldı

Kartepe İlçe Müftülüğü Maşukiye Hafızlık Kız Kur'an Kursunda eğitimlerini tamamlayan 18 kursiyer için Hafızlık İcazet Töreni düzenlendi.

Kartepe'de hafız olan 18 öğrenci için icazet töreni yapıldı

16 Ekim 2024 Çarşamba 13:04

 Hafızlık İcazet Töreni, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde geniş katılımla gerçekleştirildi. Programa Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, İlçe Müftüsü Ahmet Nuri Bayraktutan, veliler ve öğrenciler katıldı. Müftü Mehmet Sönmezoğlu, konuşmasında hafızlığın öneminden bahsetti. 
 Hafız olan 18 öğrenciyi tebrik eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Maşukiye Kız Kuran Kursu Hafızlık Programını başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz için düzenlenen mezuniyet töreninde hafız kızlarımıza tebriklerimi ilettim. Rabbim yollarını bahtlarını açık etsin" dedi. 
 Konuşmaların ardından hafızlara hediye takdimi ve taç giydirme merasimi ile program sona erdi. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bıyık: ‘Filistin meselesi vicdani ve insani bir meseledir’ Bıyık: ‘Filistin meselesi vicdani ve insani bir...
Yuvacık Sapağını rahatlatacak yol çalışması Yuvacık Sapağını rahatlatacak yol çalışması
Doğalgazlı köy oranı yüzde 70'e çıktı Doğalgazlı köy oranı yüzde 70'e çıktı
Kadın muhtarların teleferik heyecanı Kadın muhtarların teleferik heyecanı
Eşme Ayva Festivali 20 Ekim'de düzenlenecek Eşme Ayva Festivali 20 Ekim'de düzenlenecek
TÜRK DÜNYASININ BELGESELCİLİK DE MARKASI BELGESEL FİLİM FESTİVALİ ANKARADA BU GÜN BAŞLADI TÜRK DÜNYASININ BELGESELCİLİK DE MARKASI BELGESEL...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Bıyık: ‘Filistin meselesi vicdani ve insani...
İşgal altındaki Filistin meselesine dikkat çekmek amacıyla Darıca’da ‘Geçmişten günümüze Filistin’...

Haberi Oku