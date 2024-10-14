GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kartepe'ye 185 milyon TL'lik yatırım

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın başkanlığında İSU yetkilileriyle yapılan toplantı sonunda Suadiye ve Çepni Mahallelerine 185 milyon TL'lik içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu olmak üzere altyapı yatırımı yapılacağı açıklandı.

Kartepe'ye 185 milyon TL'lik yatırım

14 Ekim 2024 Pazartesi 14:32

 Kartepe Belediyesi ek hizmet binasında İSU yetkilileriyle yapılan toplantı da Kartepe'ye 185 milyon TL'lik altyapı yatırım kararı açıklandı. Öncesinde İSU ile koordineli olarak yapılan ihtiyaç analizi ve fizibilite süreçleri sonunda bölgesel altyapı sorunları ve ihtiyaçları tespit edilip göz önüne alınarak yatırım planlaması yapıldı. 
 Açıklamalarda bulunan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Suadiye ve Çepni Mahallerimizde başlayacak olan içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı çalışmaları hakkında İSU Genel Müdürlüğümüz ve ilçe yetkililerimizle değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik. İSU yetkililerimizin, muhtarlarımızla ve meclis üyelerimizle yaptığı istişarelerin akabinde üst yapı hariç, Suadiye Mahallemiz için yaklaşık 95 milyon TL; Çepni Mahallemiz ise yaklaşık 90 milyon TL olmak üzere toplam 185 milyon TL altyapı yatırımı gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Kartepe'mize hayırlı olsun" dedi. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Aktif ve mutlu yaşlanmanın sırları Körfez'de konuşuldu Aktif ve mutlu yaşlanmanın sırları Körfez'de...
Bakan Kacır açıkladı: Bakan Kacır açıkladı: "TSE 155 bin ürünü denetleyerek,...
Darıca Şehir Giriş Kapısı yenileniyor Darıca Şehir Giriş Kapısı yenileniyor
ANKARA'DAN ALANYA'YA BELGESEL TADINDA CANLI YAYINLARLA DEVRİ ALEM ANKARA'DAN ALANYA'YA BELGESEL TADINDA CANLI YAYINLARLA...
Fuarın 1 milyonuncu ziyaretçisine özel karşılama Fuarın 1 milyonuncu ziyaretçisine özel karşılama
İSU’DAN SAHİL OTOPARKINA KALICI VE ETKİLİ ÇÖZÜM İSU’DAN SAHİL OTOPARKINA KALICI VE ETKİLİ ÇÖZÜM
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Aktif ve mutlu yaşlanmanın sırları Körfez'de...
Körfez Belediyesi 60+ Aktif Yaşlanma Merkezi'nde "Aktif Mutlu Yaş Alma" semineri gerçekleştirildi. Psikolog...

Haberi Oku