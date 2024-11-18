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Kasım ayı imar toplantısı Darıca’da yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen imar toplantısı Darıca Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi

Kasım ayı imar toplantısı Darıca'da yapıldı

18 Kasım 2024 Pazartesi 15:08

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ilçe belediyeleriyle birlikte her ay yaptığı imar toplantıları Kasım ayında Darıca Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 12 ilçe belediyesinin başkan yardımcıları, imar ve yapı kontrol müdürleri ile teknik personellerin hazır bulunduğu toplantıya Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Osman Günler, İmar İşleri Şube Müdürü Mustafa Gökhan Baykan ve Büyükşehir Belediyesi uzman personelleri de katıldı.

 

İMAR TOPLANTILARI ÖNEMLİ

İlçe belediyelerinin başkan yardımcıları, müdürleri ve diğer teknik personelleri Darıca’da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Şehrimizdeki tüm ilgili teknik idarecilerin ve personellerin bir araya geldiği bu toplantıların çok önemli olduğunu düşünüyorum. İmar İşleri ile ilgili ortak kararların alınması şehrimizin geleceği açısından son derece önemlidir. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi. Toplantının belirlenen gündem maddeleri üzerinde genel değerlendirmelerde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Osman Günler, kırsal yerleşik alanlarda kat yüksekliklerinin uygulanması, esnek derzlerin değerlendirilmesi ve otopark gruplarının güncellenmesi gibi konularda idareci ve teknik personellere bilgi aktardı.

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