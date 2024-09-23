GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kaymakam Özyiğit ve Başkan Büyükgöz Bayrak Töreninde

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yeni haftaya gençlerle başladı. Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yeni haftaya; Gebze Anadolu Lisesi’nde bayrak törenine katılarak başladı

Kaymakam Özyiğit ve Başkan Büyükgöz Bayrak Töreninde

23 Eylül 2024 Pazartesi 14:22

 Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz öğrencileri yalnız bırakmıyor. Yeni haftaya Gebze Anadolu Lisesi’nde başlayan Başkan Büyükgöz, öğrencilere bayrak töreninde eşlik etti. Öğrencilerle sohbet ederek onları dinleyen ve derslerinde başarılar dileyen Başkan Büyükgöz, öğrencilerle bol bol hatıra fotoğrafı çekildi. Törende öğrencilere hitaben selamlama konuşması gerçekleştiren Başkan Büyükgöz, “Öncelikle hayırlı sabahlar. Başarılarla dolu bir dönem yaşamınızı rabbimden niyaz ediyorum.

BAŞARININ ANAHTARI ZAMAN YÖNETİMİ

Başarının en önemli anahtarı zaman yönetimidir. Peki neden. Gençler bugün maalesef bizim dönemimizde olmayan çok tehlikeli bir tuzak var; ekran bataklığı, telefonlar. Dost gibi görünüyorlar. İşte bugünün şartlarında bizim en büyük şeytanlarımızdan biri nefsinin yanında telefonlar.

KAYMAKAM ÖZYİĞİT’TEN BAŞARI TEMENNİSİ

Peki kullanmayacak mıyız? Hayır kullanacağız. Bizim sloganımız neydi? Sizler Teknofest kuşağı olacaksınız. Bilimde sanatta edebiyatta teknolojide en önde olmalıyız. Bu nedenle zamanı iyi yönetmeli ve sosyal medya çukurlarında vaktimizi harcamamalıyız” ifadelerini kaydetti. Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit de tüm öğrencilere yeni eğitim döneminde başarılar diledi. Bayrak töreninden sonra Kaymakam Özyiğit ve Başkan Büyükgöz sınıfları ve öğretmenler odasını da ziyaret etti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çiftçi, Park ve Bahçeler’deki mesai arkadaşlarıyla buluştu Çiftçi, Park ve Bahçeler’deki mesai arkadaşlarıyla...
67 yıldır yorgan dikiyor 67 yıldır yorgan dikiyor
Minikler bu etkinlikte eğlenceye doydu Minikler bu etkinlikte eğlenceye doydu
Körfez'de mezarlık bakımları devam ediyor Körfez'de mezarlık bakımları devam ediyor
Başkan Büyükakın: Başkan Büyükakın: "Temizlik yapılmazsa Marmara...
Kartepe Kütüphanesi açıldı Kartepe Kütüphanesi açıldı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Çiftçi, Park ve Bahçeler’deki mesai arkadaşlarıyla...
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yeni haftaya Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nü ziyaret...

Haberi Oku