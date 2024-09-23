Kaymakam Özyiğit ve Başkan Büyükgöz Bayrak Töreninde

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz öğrencileri yalnız bırakmıyor. Yeni haftaya Gebze Anadolu Lisesi’nde başlayan Başkan Büyükgöz, öğrencilere bayrak töreninde eşlik etti. Öğrencilerle sohbet ederek onları dinleyen ve derslerinde başarılar dileyen Başkan Büyükgöz, öğrencilerle bol bol hatıra fotoğrafı çekildi. Törende öğrencilere hitaben selamlama konuşması gerçekleştiren Başkan Büyükgöz, “Öncelikle hayırlı sabahlar. Başarılarla dolu bir dönem yaşamınızı rabbimden niyaz ediyorum.

BAŞARININ ANAHTARI ZAMAN YÖNETİMİ

Başarının en önemli anahtarı zaman yönetimidir. Peki neden. Gençler bugün maalesef bizim dönemimizde olmayan çok tehlikeli bir tuzak var; ekran bataklığı, telefonlar. Dost gibi görünüyorlar. İşte bugünün şartlarında bizim en büyük şeytanlarımızdan biri nefsinin yanında telefonlar.

KAYMAKAM ÖZYİĞİT’TEN BAŞARI TEMENNİSİ

Peki kullanmayacak mıyız? Hayır kullanacağız. Bizim sloganımız neydi? Sizler Teknofest kuşağı olacaksınız. Bilimde sanatta edebiyatta teknolojide en önde olmalıyız. Bu nedenle zamanı iyi yönetmeli ve sosyal medya çukurlarında vaktimizi harcamamalıyız” ifadelerini kaydetti. Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit de tüm öğrencilere yeni eğitim döneminde başarılar diledi. Bayrak töreninden sonra Kaymakam Özyiğit ve Başkan Büyükgöz sınıfları ve öğretmenler odasını da ziyaret etti.