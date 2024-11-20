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Kent Mezarlığı’nda yeni alanlar oluşturuluyor

Büyükşehir, mezarlıklara rahat ulaşım ve düzenli defin işlemlerinin yapılabilmesi için Kent Mezarlığı’nda yeni alanlar oluşturuluyor

Kent Mezarlığı'nda yeni alanlar oluşturuluyor

20 Kasım 2024 Çarşamba 10:51

Kocaeli’nin daha düzenli ve ferah alanlara sahip olması için birçok farklı çalışma gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, mezarlıkların da bakım, onarım, yenileme ve düzenlemelerini gerçekleştiriyor. Bu kapsamda İzmit ilçesinde bulunan Kent Mezarlığı’nda rahat ulaşım ve düzenli defin işlemleri için yeni mezarlık alanları oluşturuluyor.

 

15. ADA İLE KENT MEZARLIĞI BÜYÜYOR

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından çalışmalar kapsamında kent mezarlığı içerisinde 15. ada oluşturuluyor. Büyüyen ve daha düzenli alanları ile hizmet verecek olan yeni alanda 550 metre uzunluğunda 6 metre genişliğinde araç yolu ve 2 bin 365 metre uzunluğunda 1.5 metre genişliğinde betonarme merdiven inşa ediliyor. Reglaj çalışmaları ile alandaki düzenlemeyi sürdüren ekipler, 130 metre uzunluğunda 2.5 metre yüksekliğinde istinat duvarının inşasını da tamamladı.
(Ömer İLGEÇ)

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