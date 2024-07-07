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Kentsel donatılara düzenli bakım

Büyükşehir, sahil, plaj ve mesire alanlarında bulunan kentsel donatı elemanlarının düzenli olarak bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını yapıyor

Kentsel donatılara düzenli bakım

07 Temmuz 2024 Pazar 13:24

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sahil, plaj ve mesire alanlarında bulunan kentsel donatı elemanlarının düzenli olarak bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını yapıyor. Yaz sezonunda da çalışmalarına titizlikle devam eden Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yıpranmış bank, kamelya ve tadilat gerektiren noktaların bakımını sağlıyor. Vatandaşların huzur, güven ve konfor alanını koruyan Büyükşehir ekipleri, işlevi bozulan yerlerin tamir, tadilat ve boyama işlemini yaparken, masa, kamelya, bankların da bakımını yaparak vernik ve boyama çalışmalarını gerçekleştiriyor. Çalışmalar sonucunda daha temiz bir görünüm kazanan sahil ve mesire alanları vatandaşların beğenisini kazanıyor.

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