KIBRIS BARIŞ HAREKATININ 50. YILIN DA GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HATIRALARIM





20 Temmuz 2024 günü Kıbrıs Barış Harekatının 50. yıl dönümü dolayısı ile Kıbrıs Barış Harekatının 50. yıl dönümü anısına gazeteci ve belgeselci olarak geniş bir yazı kaleme alarak Gebze Gazetesi ve Devri Alem Tv olarak Belgeselcinin Not Defteri köşesinde kamuoyu ile paylaşmak istiyorum.

Barış harekatı ile ilgili daha önce Gebze gazetesinde ve belgeselcinin not defterinde yazdığım makalelerim









KIBRIS DAVASININ 50 YILLIK CANLI ŞAHİDİ OLARAK ERBAKAN VE DENKTAŞ İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ BELGESEL ÇEKİMLERİMİZİ YAZDIĞIMIZ MAKALELERİ BİR KEZ DAHA PAYLAŞIYORUZ.





https://m.youtube.com/watch?v=_0yApNWMTjo





KKTC NİN MANEVİ FATİHİ HALA SULTAN





https://m.youtube.com/watch?v=I_2p9MwRDRY





KKTC DE KÜLTÜR VE İNANÇ TURİZMİ

http://www.ismailkahraman.net/?p=265





KIBRIS BARIŞ HAREKATININ KOCAELİ BASININA YANSIMASI





https://m.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/kibris-bari%C5%9F-herkatinin-kocaeli-basinina-yansimalari-kitabi-anayurt-yayinlarinda/459802539940973/





20 TEMMUZ BARIŞ HAREKATININ 50. YILI





https://www.gazetegebze.com.tr/kose-yazilari/

kktcde-gazetecilik-anilarim-ve-gebze-ile-degirmenligin-kardes-sehir-olmasi.html





http://www.gebzegazetesi.com/kibris-baris-harekatinin-47-yili-ve-kktcde-gazetecilik-anilarim-makale,4635.html





https://www.gazetegebze.com.tr/kose-yazilari/kibris-tarihine-isik-tutan-belgesel-ve-kktcde-kultur-turizmi.html





https://www.gebzegazetesi.com/m/?id=35686





https://www.gebzegazetesi.com/28-subat-darbesi-ve-gazetecilik-hatiralarim-makale,5670.html





Yıl 1974… 14 yaşında, çocuk denecek çağdayız



