KİTAP BAĞIŞALAYANARA FINDIK HEDİYE

Gazetemizin kurucusu ve belgesel yönetmeni www.ismailkahraman.net Yarım Asra yaklaşan gazetecilik ve Bekgeselcilik yıllarında biriktirdiği Kitaplar ile her gün TGRT belgesel tv başta olmak üzere bir çok tv kanalında yayınlanan devri alem www.devrialem.tv belgesel program arşivinin yer aldığı Kocaelinin ilk araştırma merkezi kütüphanesine kitap belge ve arşiv bağışlayanlara dünyaca tanın GİRESUN kalite fındık hediye ediyor

Vatan yahut fındık belgeseli tadında Dünya markası Giresun kalite fındık lezzeti ile tüm kitap severlere ve kütüphane kuramlara selam olsun





GEBZE GAZETESİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI





Hediye edilen fındıklar gazetemiz kurucusu ve TGRT belgesel yönetmeni İKTAV Araştırma merkezi kütüphanesi Başkanı İsmail Kahraman ın dedesi birinci dünya harbi kafkas cephesi şehidi Hasan Kandazoğlu İbrahim tarafından GİRESUN Espiye ilçesi Soğukpınar beldesi Dikmen köyü Karakışla mahallesi Taflanlık mevkinde 1898 yılında dikilen Fındık bahçesinden toplanıyor(Kaynak https://belgeselciismailkahraman.wordpress.com/2024/01/04/babamla-cocukluk-hatiralarim/





ŞEHİT İBRAHİMİN BABASI

Hasan Kandazoğlu Belgeselimiz



