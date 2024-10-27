KİTAP BAĞIŞALAYANARA FINDIK HEDİYE

Gazetemizin kurucusu ve belgesel yönetmeni www.ismailkahraman.net Yarım Asra yaklaşan gazetecilik ve Bekgeselcilik yıllarında biriktirdiği Kitaplar ile her gün TGRT belgesel tv başta olmak üzere bir çok tv kanalında yayınlanan devri alem www.devrialem.tv belgesel program arşivinin yer aldığı Kocaelinin ilk araştırma merkezi kütüphanesine kitap belge ve arşiv bağışlayanlara dünyaca tanın GİRESUN kalite fındık hediye ediyor
Vatan yahut fındık belgeseli tadında Dünya markası Giresun kalite fındık lezzeti ile tüm kitap severlere ve kütüphane kuramlara selam olsun
GEBZE GAZETESİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI
Hediye edilen fındıklar gazetemiz kurucusu ve TGRT belgesel yönetmeni İKTAV Araştırma merkezi kütüphanesi Başkanı İsmail Kahraman ın dedesi birinci dünya harbi kafkas cephesi şehidi Hasan Kandazoğlu İbrahim tarafından GİRESUN Espiye ilçesi Soğukpınar beldesi Dikmen köyü Karakışla mahallesi Taflanlık mevkinde 1898 yılında dikilen Fındık bahçesinden toplanıyor(Kaynak https://belgeselciismailkahraman.wordpress.com/2024/01/04/babamla-cocukluk-hatiralarim/)
ŞEHİT İBRAHİMİN BABASI
Hasan Kandazoğlu Belgeselimiz
tarih çok önemli, https://belgeselciismailkahraman.wordpress.com/2024/01/04/babamla-cocukluk-hatiralarim/ dedelerimiz ve büyüklerimizden dinlediklerimizi derleyip, kendi anılarımızla birlikte hatıra kitabı olarak yazmalıyız. Atalarımızın anlattıkları çok değerli tarihi bilgiler…12 yıl önce 3 Ocak 2009 yılında 100 yaşında vefat eden rahmetli babam Mustafa, 24 yıl önce 85 yaşında 1997 yılında vefat eden rahmetli Halam Fadime Kahraman, 1987 yılında 80 yaşında vefat eden rahmetli Şaban Amcam ile 1981’de 85 yaşında vefat eden rahmetli amcamdan dinleyip not aldığım bilgiler ışığında, Büyük Dedem Hasan Kandazoğlu ile ilgili üç bölümlük belgesel çektim.Büyük dedem tek oğlu İbrahim’i yani benim dedemi askeri bedel ödediği halde zorunlu olmamasına rağmen Birinci Dünya Savaşı’na gönderen bir vatanperver. Dedem, savaşta şehit oldu. Büyük Dedem Hasan Ağa, torunlarını büyütüp yetiştirdi. Hasan ağa ile ilgili belgesellerimizi izleyebilirsiniz.https://m.youtube.com/watch?v=-XRzu0Ev95Qhttps://m.youtube.com/watch?v=AJLICTrM-Ww https://m.youtube.com/watch?v=rmOLjJvD94gEvet rahmetli büyük Dedem Hasan Kandazoğlu’nun şahsında son iki yüz yılın sözlü tarihi ile belgeli tarihinden ortaya çıkan bir belgesel, bu belgeselle son 200 yıllık geçmişe bilgi ve belge bırakıyor, çocukluk anılarımızı unutmadan yazalım diyorum