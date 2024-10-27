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KİTAP BAĞIŞALAYANARA FINDIK HEDİYE

İKTAV ARAŞTIRMA MERKEZİ www.iktav.com KÜTÜPHANESİNE KİTAP BAĞIŞLAYANLARA DÜNYA MARKASI GİRESUN KALİTE FINDIK HEDİYE EDİLİYOR

KİTAP BAĞIŞALAYANARA FINDIK HEDİYE

27 Ekim 2024 Pazar 12:38

 Gazetemizin kurucusu ve belgesel yönetmeni www.ismailkahraman.net Yarım Asra yaklaşan gazetecilik ve Bekgeselcilik yıllarında biriktirdiği Kitaplar ile her gün TGRT belgesel tv başta olmak üzere bir çok tv kanalında yayınlanan devri alem www.devrialem.tv belgesel program arşivinin yer aldığı Kocaelinin ilk araştırma merkezi kütüphanesine kitap  belge ve arşiv bağışlayanlara  dünyaca  tanın  GİRESUN kalite fındık hediye ediyor
Vatan yahut fındık belgeseli tadında  Dünya markası Giresun kalite fındık lezzeti ile tüm kitap severlere  ve kütüphane  kuramlara selam olsun

GEBZE GAZETESİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Hediye edilen fındıklar gazetemiz kurucusu ve TGRT belgesel yönetmeni İKTAV Araştırma merkezi kütüphanesi Başkanı İsmail Kahraman ın dedesi birinci dünya harbi kafkas cephesi şehidi  Hasan Kandazoğlu İbrahim tarafından  GİRESUN Espiye ilçesi Soğukpınar beldesi Dikmen köyü Karakışla mahallesi Taflanlık mevkinde 1898 yılında dikilen Fındık bahçesinden toplanıyor(Kaynak https://belgeselciismailkahraman.wordpress.com/2024/01/04/babamla-cocukluk-hatiralarim/)

ŞEHİT İBRAHİMİN BABASI 
Hasan Kandazoğlu Belgeselimiz

tarih çok önemli, https://belgeselciismailkahraman.wordpress.com/2024/01/04/babamla-cocukluk-hatiralarim/ dedelerimiz ve büyüklerimizden dinlediklerimizi derleyip, kendi anılarımızla birlikte hatıra kitabı olarak yazmalıyız. Atalarımızın anlattıkları çok değerli tarihi bilgiler…12 yıl önce 3 Ocak 2009 yılında 100 yaşında vefat eden rahmetli babam Mustafa, 24 yıl önce 85 yaşında 1997 yılında vefat eden rahmetli Halam Fadime Kahraman, 1987 yılında 80 yaşında vefat eden rahmetli Şaban Amcam ile 1981’de 85 yaşında vefat eden rahmetli amcamdan dinleyip not aldığım bilgiler ışığında, Büyük Dedem Hasan Kandazoğlu ile ilgili üç bölümlük belgesel çektim.Büyük dedem tek oğlu İbrahim’i yani benim dedemi askeri bedel ödediği halde zorunlu olmamasına rağmen Birinci Dünya Savaşı’na gönderen bir vatanperver. Dedem, savaşta şehit oldu. Büyük Dedem Hasan Ağa, torunlarını büyütüp yetiştirdi. Hasan ağa ile ilgili belgesellerimizi izleyebilirsiniz.https://m.youtube.com/watch?v=-XRzu0Ev95Qhttps://m.youtube.com/watch?v=AJLICTrM-Ww https://m.youtube.com/watch?v=rmOLjJvD94gEvet rahmetli büyük Dedem Hasan Kandazoğlu’nun şahsında son iki yüz yılın sözlü tarihi ile belgeli tarihinden ortaya çıkan bir belgesel, bu belgeselle son 200 yıllık geçmişe bilgi ve belge bırakıyor, çocukluk anılarımızı unutmadan yazalım diyorum
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