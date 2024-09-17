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Kitap Kahvelerde 70 Binden Fazla Kitap Ödünç Verildi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin 2022 yılında ilçeye kazandırdığı ve ilçedeki 7’den 70’e tüm bireylerin uğrak noktası olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve’den ve Akse Kitap Kahve’den hizmete açıldığı günden bu yana 70 binden fazla kitap ödünç verildi.

Kitap Kahvelerde 70 Binden Fazla Kitap Ödünç Verildi

17 Eylül 2024 Salı 16:09

 Sadece Çayırova’da değil bölge sakinleri için de uğrak nokta olan ve açıldığı günden bu yana büyük ilgi gören Çayırova’nın kitap kahveleri, kitap okumanın bir numaralı adresi oldu. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve ile Akse Kitap Kahve, büyük bir ilgi görüyor. Sadece kitap okumak için değil, ders çalışmak ve sosyalleşmek için de tercih edilen yerlerin başında gelen kitap kahvelerden, açıldığı günden bu yana 70 binden fazla kitap ödünç verildi. Her iki kütüphaneye de 13 binden fazla ilçe sakini üye oldu ve düzenli olarak ziyaret gerçekleştiriyor.

 

ERBAKAN KİTAP KAHVE’DE 8 BİN 500 ÜYE

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde iki katlı olarak oluşturulan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve, 2 bin 500 metrekarelik geniş alanı ve birçok kaynağa erişme imkanıyla özellikle ders çalışmak için Çayırovalı gençlerin birinci tercihi konumunda. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve açıldığı günden bu yana 8 bin 500 üyeye sahipken, bugüne kadar da 40 bin 250 kitap ödünç verildi.

 

AKSE’DE 33 BİN KİTAP ÖDÜNÇ VERİLDİ

Eşsiz adalar manzarası, yeşil alanı ve şık mimarisiyle sadece Çayırovalıların değil, bölge sakinlerinin de uğrak noktası olan Akse Kitap Kahve de kitap müdavimlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Açıldığı günden bu yana büyük ilgi gören Akse Kitap Kahve ve İlçe Halk Kütüphanesi’nde 33 bin kitap ödünç verilirken, 5 bin 453 Çayırovalı da kütüphaneye üye oldu.

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