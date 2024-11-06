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Kızderbent’teki çok amaçlı salonun yüzde 95’i tamam

Büyükşehir’in Karamürsel’in Kızderbent Mahallesi’nde başlattığı çok amaçlı salon projesinin ilerlemesi yüzde 95’i buldu

Kızderbent'teki çok amaçlı salonun yüzde 95'i tamam

06 Kasım 2024 Çarşamba 11:46

 Kırsal mahallelerin gelişimine önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Karamürsel Kızderbent Mahallesi’nde radye temel üzeri betonarme, çelik olarak inşa edilen çok amaçlı salon projesinde sona gelindi. Yüzde 95’i tamamlanan projede geçici kabul sürecine girildi.

 

TÜM İHTİYAÇLARA CEVAP VERECEK

Kaba inşaat işleri, cephe kaplaması, döşeme imalatları, doğrama-kapı montajları çevre düzenlemesi, mekanik işleri tamamlanan projede; mutfak dolabı, sahne ve ıslak hacimlerde bulunan vitrifiye elemanları montajının ardından çalışmalar tamamlanacak. Bünyesinde konferans, kongre, düğün gibi organizasyonların gerçekleştirilmesine imkân verecek çok amaçlı salon, 770 metrekare alan üzerine yapılıyor. Projede düğün salonu, sahne, gelin odası, kulis, bay ve bayan tuvaletleri de yer alıyor.
(Ömer İLGEÇ)

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