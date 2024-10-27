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KO-MEK 20. yılında güçlü şekilde yoluna devam ediyor

Bu yıl ki eğitim öğretim döneminde 44 kurs merkezinde binlerce kursiyere eğitim veren KOMEK kurslarında 1 milyonuncu kursiyer sayısına ulaşıldı

KO-MEK 20. yılında güçlü şekilde yoluna devam ediyor

27 Ekim 2024 Pazar 10:23

Kocaelililer tarafından haklı bir şekilde “Halk Üniversitesi” unvanını kazanan Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), bu yıl 20. Yaşını kutluyor. İlk günkü heyecanla Kocaeli halkına 44 kurs merkezi ve 387 branşla eğitim veren KOMEK, 20. yılında da güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. KO-MEK bu yıl aynı zamanda 1 milyonuncu kursiyer sayısını da aşmanın gururunu yaşıyor.

 

44 KURS MERKEZİNDE 305 USTA ÖĞRETİCİ  

Her yıl sanat ve mesleğin birçok farklı alanında faaliyet gösteren kurslarıyla Kocaeli’de yaşayanların hayatına değer katan KO-MEK’te 2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 16 Eylül 2024 tarihinde başladı. Kocaeli genelinde 44 kurs merkezinde faaliyet gösteren KO-MEK kurslarında, alanında uzman 305 usta öğretici eğitim veriyor.

 

387 BRANŞTA 25 BİN 870 KURSİYER 

KO-MEK bu yıl eğitimlerine 387 branş ve bin 250 grupta 25 bin 870 kursiyerle başladı. Bunun yanı sıra KO-MEK bu dönem  “Uzaktan Eğitim” (UZEM) ve ‘’Kariyer Akademisi’’  online eğitimleriyle 6 bin 457 kursiyere ulaştı.

 

20. YILINDA 1 MİLYON KURSİYERİ AŞTI 

Kocaeli halkına sunduğu eğitim imkanlarıyla sadece bir kurs merkezi olmaktan çıkıp, önemli bir toplumsal değişim ve gelişim alanına dönüşen KO-MEK, ulaşılan kursiyer sayısına bakıldığında da haklı bir gurur yaşıyor. KO-MEK kursları, 20. yılında 1 milyonuncu kursiyerine eğitim vermeye başladı. Her yaştan insana yönelik kurslarla kişisel ve mesleki gelişim imkanı sağlayan, katılımcılara yeni beceriler kazandırarak iş hayatında rekabet avantajı sunan KO-MEK, ev ekonomisine ve istihdama da önemli katkı sağlıyor.

 

KADIN GİRİŞİMCİYE TAM DESTEK

Sosyal sorumluluk projelerine de önem veren KO-MEK aynı zamanda komeksepeti, KODELİ, USTAM, KO-MEK Hurması, KO-MEK Vefası gibi birçok projeyi de yürütüyor. Kurslarda öğrendikleri el sanatlarından ürettikleri ürünleri komeksepetinde satışa sunarak ev ekonomisine katkı veren kadınlar, aynı zamanda şehrin farklı yerlerinde kurulan alışveriş festivallerinde bu eserlerini görücüye çıkarıyor. KO-MEK kendi işini kurmak isteyenlerin hayallerini de gerçekleştirmelerine yön veriyor. Özellikle kadın girişimciler KO-MEK’te aldıkları eğitimlerin ardından kendi iş yerini açıyor. KO-MEK bünyesindeki USTAM projesiyse sanayinin ihtiyaç duyduğu ara elemanları yetiştirirken istihdama da katkı sağlıyor. İhtiyaç sahiplerinin yanında olan KO-MEK Hurması ve evlenecek genç kızlara çeyiz sağlayan KO-MEK Vefası gibi projelerse dayanışmanın, bir ve birlik olmanın değerini ortaya koyuyor.(Ömer  İLGEÇ)

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