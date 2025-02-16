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KOBİS bisikletleri usta ellere emanet

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, KOBİS bisikletlerini düzenli olarak bakıma alıyor. Arızalı bisikletler onarılarak yeniden kullanıma sunuluyor

KOBİS bisikletleri usta ellere emanet

16 Şubat 2025 Pazar 11:37

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi (KOBİS) kullanıcılarına sorunsuz ve güvenli bir deneyim sunmak için bakım-onarım çalışmalarını düzenli bir şekilde gerçekleştiriyor.

 

ULAŞIM İHTİYACINA ÖNEMLİ ÇÖZÜM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım altyapısına katkı sağlamak amacıyla kurduğu Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi’ni (KOBİS) sürekli güçlendiriyor. 12 ilçede 82 akıllı bisiklet istasyonu ve 535 bisiklet ile hizmet veren sistem, 354 bin 808 üyeye ulaşarak Kocaeli’nin ulaşım ihtiyaçlarına önemli bir çözüm sunuyor. Kullanıcılarına güvenli, kesintisiz bir deneyim sağlamak için büyük titizlikle bakım ve onarım çalışmalarını yürüten KOBİS, 2024 yılı itibarıyla 2 bin 910 adet bisikletin bakımını gerçekleştirdi.

 

BÜYÜKŞEHİR ÖZVERİ İLE ÇALIŞIYOR

Kullanıcılarına sorunsuz ve güvenli bir deneyim sağlamak için büyük bir özveri ile çalışan Büyükşehir ekipleri, arızalı bisikletleri tespit etmek ve performanslarını en üst seviyeye çıkarmak için düzenli olarak araçlarla istasyonları ziyaret ediyor. Arızalar giderildikten sonra her bir bisiklet, tekrar istasyonlara yerleştirilerek hizmete sunuluyor. KOBİS, sadece çevre dostu bir ulaşım çözümü olmanın ötesine geçerek, kullanıcılarına kaliteli, güvenli ve sürekli erişilebilir bir deneyim sunmaya devam ediyor.

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE GÜVENLİ ULAŞIM

Büyükşehir Belediyesi, KOBİS sisteminin sürekli olarak bakımı ve onarımı için gösterdiği özenle, hem ulaşımı daha sürdürülebilir hale getiriyor hem de vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırıyor. Şehir içi ulaşımda bisiklet kullanımını yaygınlaştırarak, Kocaeli’ni çevre dostu bir ulaşım modeliyle buluşturan KOBİS, geleceğe yönelik büyük bir adım atıyor. Bakım ve onarım süreçlerinin titizlikle yürütülmesi, sistemin her zaman yüksek standartlarda çalışmasını sağlıyor ve Kocaeli halkına daha güvenli bir ulaşım alternatifi sunuyor.
(Ömer İLGEÇ)

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