Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın STK'ları İle Görüştü Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, önceki gün sivil toplum kuruluşları başkan ve yönetimleriyle dolu dolu bir gün geçirdi

13 Kasım 2024 Çarşamba 10:52