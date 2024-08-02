KOCAELİ KARADENİZ SAHİLLERİNDE TİCARET VE SANAYİNİN TARİHİ

Sanayi, bilim, teknoloji, tarih, kültür ve turizm şehri Kocaeli’min Karadeniz sahilleri antik çağdan günümüze önemini korumuş. Antik çağda sahillere Kerpe, Kefken ve Cebeci adasına ticaret kolonileri kurulmuş.

Kefken ve Kerpe bölgesi 1080 tarihinde Selçuklu komutanı Süleyman Şah tarafından fetih edilmese daha sonra elden çıkmış. 1308 tarihinde bölgeye Osmanlı komutanı Akçakoca Gazi seferler düzenlemiş. 1328'de bölge tümü ile Osmanlı yönetimine girmiş.



Osmanlı döneminde başta Kefken ve Kerpe limanı olmak üzere bölgedeki limanlardan kereste, odun ticareti yapılmış. Tersanelerde ticaret ve savaş gemileri üretilmiş.

Kandıra ve Karadeniz sahilleri önemini hep kurumuş.



Birinci Dünya Savaşı sonrası bölge İngiliz destekli Yunanlılar tarafından 1918'de işgal edilmiş ve büyük vahşetler yaşanmış. 1921'de işgalden kurtulmuş. Kandıra ve Karadeniz sahilleri Cumhuriyet döneminde ülke ekonomisine büyük katkı vermiş.





Kocaeli Kandıra Karadeniz sahillerinde araştırma yapıp belgesel çekmeye devam ediyoruz.

KOCAELİ KANDIRA KERPE'DEN CANLI YAYIN

An itibari ile Kocaeli Kandıra Karadeniz sahilleri Kerpe'den www.devrialem.tv ve

canlı yayınında bölgenin tarihi ile ilgili gazetemizin kurucusu ve TGRT belgesel TV devri alem belgesel program yönetmeni

bilgi veriyor.

KERPE'NİN CANLI ŞAHİDİ KONUŞUYOR

An itibari ile Kocaeli Kandıra Karadeniz sahilleri Kerpe'den www.devrialem.tv ve

canlı yayınında bölgenin canlı şahidi Bülent Yağcıoğlu Kerpe tarihi ile ilgili bilgi veriyor.

KOCAELİ KANDIRA KERPE'DEN CANLI YAYIN

Kandıra Karadeniz sahilleri Kerpe den www.devrialem.tv ve

canlı yayınında bölgenin tarihi ile ilgili gazetemizin kurucusu ve TGRT belgesel tv devri alem belgesel program yönetmeni

bilgi veriyor.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM

KERPE TARİHİ ÜZERİNE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA

Kerpe Tarihi Kocaeli ve kandıranın geçmişine de ışık tutar. Şirin tatil yöremiz Kerpe İlkçağ Bithynia'sının bir limanı olup Kefken Adası'nın yaklaşık 8 km. güney batısındadır.Eski adı Kalpe, Helen dilinde çanak, çömlek, testi, küp anlamına gelir.Kalpe adı ilk kez, (İ.Ö.) 400 'de ünlü Onbinler'in buraya gelmesiyle, Xenophon'un Anabasis'inde anılır.



İran seferinin dönüşünde, Onbinler, Sinop 'tan gemilerle Ereğli'ye gelmişler ve burada üçe bölünmüşlerdi. 4500 kişilik birinci bölüm, Ereğlililerden kiralanan gemilerle yola koyulmuş ; baskın edip tüm çevreyi (Anadolu o zaman İran. İmp. parçasıydı) talan etmek için Kalpe Limanı'na çıkmıştır.



Ama işler umulduğu gibi gitmez ve Bithynia'lılar düşmanı öldürür ve geri kalanları tepeye sıkıştırarak kuşatmaya alır. Ancak ordunun diğer bölümünün geldiğini haber alan Bithynia'lılar kuşatmayı kaldırarak geri çekilir. Kalpe Limanında birleşen üç grup ölülerini gömer ve tümülüs yaparlar. Xenophon kurban ciğeri falında başkomutanlığın ona hayırlı olmayacağını öğrendiği için , başkomutanlığı Neon'a bırakır.

Yörede birkaç gün konakladıktan sonra yiyeceğin tükenmesi nedeniyle çapul akınlarına başlarlar. İranlı Satrap Phrnabazos'un atlıları , bir akıncı koluna saldırır ve 500'den fazla asker öldürür. Aynı akşam Bithynia'lılar da, Kalpe Limanı'nda, yarımadada konaklamış olan ordunun ileri karakollarına saldırırlar, birçok askeri öldürürler. Ertesi gün, ordu çapul akınını toplu olarak yürütmek amacıyla kentin iç bölümlerine köylere uzanır. Orada da Pharnabazos'un gönderdiği ; Spithridates ve Rhathines komutasındaki satraplık ordusu görülür; ancak savaşı Onbinler kazanır.



Kerpe, Kocaeli’nin Kandıra ilçesine bağlı, batı karadeniz kıyısında küçük bir yerleşim alanıdır. Antik ismi Kalpe olan ve İ.Ö. beşinci yüzyıla kadar giden eski ve önemli bir yerdir. Karadeniz sahilinde doğal korunaklı bir liman olan Kerpe koyu yedinci yüzyılda Miletli veya Megaralı kolonistlerce karadeniz deniz ticaret yollarının kullanılması ve korunması amacıyla bir üs-pazar yeri(emporion) ve liman kenti olarak kuruldu.Kerpe Bitinya Krallığı'nın ardından Roma, Bizans ve Ceneviz gemilerinin uğrağı haline gelmiştir. Osmanlı döneminde Istanbul'un odun, kömür, tomruk gibi ihtiyaçları Kerpe'den sağlanmıştır.

Stratejik konumu nedeniyle Roma ve Bizans dönemlerinde de yerleşim devam etti. Aynı zamanda Ceneviz gemilerinin de uğrağı haline gelen Kerpe, Osmanlı döneminde ise İstanbul’un odun ve odun kömürü ihtiyacını karşılamıştır.

Eskiden pek bilinmeyen Kerpe, tanıyanların kıskançlıkla kendilerine sakladıkları bir yerdi. Yıllarca, eletriksiz, susuz hatta yolsuz olmasına rağmen tutkunları tarafından vazgeçilemeyen bir yerleşim yeriydi. Günümüzde bu sorunlar bulunmamaktadır ve Kerpe' ye olan talep çok daha artmıştır (Kaynak:









BELGESEL TADINDA KOCAELİ KANDURA YEŞİL YILDIZLI NAR TURİZM OTELDEN CANLI YAYIN

An itibari ile Kocaeli Kandıra Yeşil Yıldızlı Nar Köy turizm işletmesi sahibi emekli öğretmen Nardane Kuşcu

ve

canlı yayınında gazetemiz kurucusu ve TGRT belgesel tv de her gün üç kez yayınlanan devri alem belgesel program yönetmeni

e Nar tatil köyü ile ilgili bilgi veriyor

CANLI YAYINI İZLEYEBİLİRSİNİZ



NAR TURİZM ve TARIM İŞLETMESİ

Narköy, Nar Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’nin eğitim odaklı sürdürülebilir turizm merkezi ve organik tarım çiftliğidir.

Narköy, eğitim odaklı bir merkez olarak çağdaş bir çiftlik ve otel mantığıyla yaşamakta ve hizmet vermektedir. 14 oda, aile ve grup konaklama üniteleri, organik çiftlik yemeklerinin pişirildiği restoran, açık ve kapalı derslikler, organik tarım çiftliği, muhteşem bir orman ve doğanın sürprizlerini sunan Narköy’de, çeşitli eğitim, aktivite ve atölye çalışmalarına katılmak, sevdiklerinizle doğanın kalbinde bir tatil geçirmek ya da iş arkadaşlarınızla karmaşadan uzakta proje geliştirmek ve çalışmak mümkün.(Kaynak ve geniş bilgi

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