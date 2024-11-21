banner1098
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli kızıla büründü, görüntü mest etti

Kocaeli'de sabah güneşin doğuşu gökyüzünü kızıla bürüdü. Vatandaşlar o anları kaydetti.

Kocaeli kızıla büründü, görüntü mest etti

21 Kasım 2024 Perşembe 11:05

 Kocaeli'de, sabah güneşin doğuşu ile gökyüzü kızıla büründü. Kentin üzerinde oluşan manzara görenleri mest etti. Sabahın ilk ışıklarında işe gidenler, eşsiz manzarayı kaydetmeyi ihmal etmedi.  
  Gökyüzünün kızıllığı, bulutlar ve şehrin ışıklarının oluşturduğu manzara, görenlere unutulmaz bir an yaşattı.  


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Korunmaya muhtaç çocuklar “Yol Arkadaşım” projesinde buluştu; Korunmaya muhtaç çocuklar “Yol Arkadaşım”...
Mahmut Çavuş Caddesi trafiğe açıldı Mahmut Çavuş Caddesi trafiğe açıldı
Üst Geçit Ulaşımı Daha Kolay Hale Getirecek Üst Geçit Ulaşımı Daha Kolay Hale Getirecek
Çiftçi, “Hep birlikte daha güzel yarınlara” Çiftçi, “Hep birlikte daha güzel yarınlara”
Tramvay hattında yaya güvenliği için önemli çalışma Tramvay hattında yaya güvenliği için önemli çalışma
Bişektomi ile Yanak Fazlalıklarını Giderin, Yüzünüz Yeniden Şekillensin Bişektomi ile Yanak Fazlalıklarını Giderin, Yüzünüz...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Korunmaya muhtaç çocuklar “Yol Arkadaşım”...
Büyükşehir, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla korunmaya muhtaç çocukları Gebze Beyaz...

Haberi Oku