Kocaeli kızıla büründü, görüntü mest etti

Kocaeli kızıla büründü, görüntü mest ettiKocaeli'de sabah güneşin doğuşu gökyüzünü kızıla bürüdü. Vatandaşlar o anları kaydetti. 21 Kasım 2024 Perşembe 11:05 Kocaeli'de, sabah güneşin doğuşu ile gökyüzü kızıla büründü. Kentin üzerinde oluşan manzara görenleri mest etti. Sabahın ilk ışıklarında işe gidenler, eşsiz manzarayı kaydetmeyi ihmal etmedi. Gökyüzünün kızıllığı, bulutlar ve şehrin ışıklarının oluşturduğu manzara, görenlere unutulmaz bir an yaşattı. İHA Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş