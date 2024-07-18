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KOCAELİ VALİSİ SEDDAR YAVUZUN ARDINDAN

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz.

KOCAELİ VALİSİ SEDDAR YAVUZUN ARDINDAN

18 Temmuz 2024 Perşembe 22:37


MAKAM VE MEVKİ FANİ BAKİ KALAN GÖK KUBBEDE HOŞ BİR SEDA İMİŞ 

VALİ SEDDAR YAVUZUN  VEDA KONUŞMASINI  GEBZE GAZETESİ VE DEVRİ ALEM  PROGRAMI  OLARAK CANLI YAYINLADIK 

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un Malatya Valiliği'ne tayini çıktı. 18 Temmuz 2024 de yeni görevine uğurlanan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'a Antik Kapıda  16 Temmuz 2024 tarihinde  düzenlenen veda yemeğine gazetemizin kurucusu ve birçok tv kanalında yayınlanan Devri Alem belgesel program yönetmeni İsmail Kahraman da katıldı.
 
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     CANLI YAYINLADIK 

10 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete yayımlanan Resmi Gazete'deki kararla Malatya Valiliği görevine atanan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz için veda yemeği düzenlendi. 

   VEDA YEMEĞİ İLE İLGİLİ GÖRSEL 

https://www.facebook.com/share/v/Jq7UZaDvmkcByUZo/?mibextid=WC7FNe

Veda yemeğinde Seddar Yavuz'a veda konuşması yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve vali yardımcısının konuşmaları ile Seddar Yavuz’un konuşması www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com da CANLI yayınlandı. 

  MALATYA VALİLİĞİNE ATANAN  VALİ SEDDAR YAVUZUN KONUŞMASI 

https://www.facebook.com/share/v/WbQ5jJckg2iuMDyp/?mibextid=WC7FNe

  VALİ YARDIMCUSI  MUSTAFA  AYHANIN KONUŞMASI

https://www.facebook.com/share/v/At8QCiDKiNp28hEx/?mibextid=WC7FNe

  VALİ SEDDAR YAVUZ İLE  BELGESEL  ÇEKİMİ 

Kocaeli valisi Seddar Yavuz ile makamında  daha önce DEVRİ ALEM belgesel programı (www.devrialem.tv) olarak çektiğimiz belgesel tv programı başta TGRT Belgesel Tv ve Kocaeli Tv olmak üzere çok sayıda tv kanalında halen yayınlanıyor. 

https://m.youtube.com/watch?v=X6YNVXVyLaE

  BAŞKANIN DUYGUSAL VEDA  KONUŞMASI 

https://www.facebook.com/share/v/4JUb9uu92r5NDuVM/?mibextid=WC7FNe

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, “İnsanlar gelirken karşılandıklarında güzel sözler söylemek kolaydır. Aslolan ayrılırken nasıl ayrıldığınızdır. Burada gelenlerin heyetine baktığımda geçen 4 yıl nasıl geçtiğinin ipuçlarını görüyorum. Protokolün ötesinde, sahte olanların ötesinde samimi gerçek bir dostluk ilişkisi gerçekleşmiş. Hem sizin hem de saygıdeğer hanımefendinin bu şehrin taşlarının üstüne taş koyması için emek verdiğinizi, zamanınızı boşa geçirmediğinizi biliyoruz ve gözledik. Bunları yeni gelen birine söylemek yanlış anlaşılabilir, giden yani bizle ilgili olmayanla ilgili söylemek samimi olur. Gıpta ile izledik. Rabbim vatan hizmeti yapanların  sayısını arttırsın. Kamu bürokrasinin çalışanlarını da tebrik ediyorum. Yeni görev yerinizde kolaylıklar diliyorum. Malatya deprem hasarında birinci sırada. Orada da hayırlı hizmetleriniz olsun” dedi.

   VEDA YEMEĞİNE KİMLER   KATIKDI 

İzmit Antikkapı Restaurant'ta düzenlenen veda yemeğine Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Adalet Komisyonu Başkanı Muhittin Paça, İkinci İdare Mahkemesi Başkanı Bilal Tokat, Baro başkanı avukat Mehmet Gül, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Deniz Eğitim Ve Öğretim Garnizon Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, Gölcük Ana Üs Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, Vali Yardımcıları, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer,  Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, BBP İl Başkanı Kaan Şengil, KOÜ rektörü prof Dr Nuh Zafer Cantürk, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof Dr Hacı Ali Mantar,  Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof Dr Muzaffer Elmas, Kocaeli Şehit Dul Ve Yetimleri Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Şaban Arlı, KBB genel sekreteri Hayri Baraçlı, eski Milletvekilleri Hikmet Erenkaya ve Kemal Köse, Şehit Yakınları,  Gazi ve Gazi Aileleri ve davetliler katıldı.

  KICAELİ VALİSİ SEDDAR YAVUZ İLE İLGİLİ  YAZDIĞIM MAKALELERDEN BAZILARI

https://www.gebzegazetesi.com/kocaeli-valisi-seddar-yavuzdan-genclere-dokunan-ornek-projede-vali-beyin-elinden-tesekkur-belgesi-aldik-makale,5725.html

https://belgeselciismailkahraman.wordpress.com/2024/01/09/dilovasinda-kocaeli-onem-projesinden-belgesel-tadinda-canli-yayinli-notlar/

http://www.gebzegazetesi.com/genel/kocaeli-valisi-sayin-seddar-yavuz-ile-belgesel-soylesi-h40509.html

https://www.gazetegebze.com.tr/kose-yazilari/kocaeli-valisi-yavuz-ve-orduda-duzenledigimiz-bir-panel.html

https://www.gebzegazetesi.com/valimiz-seddar-yavuza-cevre-tesekkuru-makale,4385.html

SEDDAR YAVUZUN ORDU VALİSİ OLDUĞU DÖNEMDE  ORDU İLE İLGİLİ MAKALE VE BELGESELLERİM 

https://m.youtube.com/watch?v=bK-t_eJ3QMM

http://www.gebzegazetesi.com/belgesel-tadinda-orduda-devri-alem-makale,3934.html

https://m.youtube.com/watch?v=8a3ZMT5KZDE

https://www.youtube.com/watch?v=VVzOjCCEQjQ

https://belgeselciismailkahraman.wordpress.com/2019/03/14/belgesel-tadinda-orduda-devri-alem/

YENİ MALATYA VALİSİ SEDDAR YAVUZA  MALATYA BELGESELLERİ. YENİ GÖREVİNDE  BAŞARILAR DİLİYORUM 

https://www.youtube.com/watch?v=gQPW9g2lg-0

https://belgeselciismailkahraman.wordpress.com/2019/12/03/gazeteciler-ile-malatyadan-arapgire-devri-alem/

https://www.arapgir.bel.tr/icerikdetay.aspx?icerikid=1084

https://www.youtube.com/watch?v=A_qL33TEjys

https://www.youtube.com/watch?v=3rF837PUjNo

KİTAP VE BELGESEL TADINDA  KOCAELİ  VALİMİZ SN SEDDAR YAVUZ İLE  BELGESEL SÖYLEŞİ

Yarım asra yaklaşan gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda bir çok devlet adamı ile görüşüp konuştuk. Devletimizi Kocaelinde temsil eden birçok vali tanıdım. Valilik çok önemli bir görev 17 Temmuz 2023 günü bir kez daha Kocaeli valiliğinde devletimizi temsil eden milletimizin hizmetinde olan Vali Seddar Yavuz beyi ziyaret ettim.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2625213154299942&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

    KİTAPLARIMIZI  HEDİYE ETTİK 

Oğlum ve kameramanım  Ahmet Emlrhan ile Vali Seddar Yavuz beye İlim kültür tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com ve www.devrialem.tv kültür hizmeti kitaplarımızı hediye ettik. 
Ordu ve Muş valiliğinden tanıdığım Seddar bey Ordu valiliği  sırasında gerçekleştirdiğimiz söyleşi.
    
http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=47268 

Doğu Karadeniz fatihi Hacı Emiroğulları beyliği  sosyal  sorumluluk projesi kapsamında  orduda bulunan sahrada açan  güller derneği
 için hazırladığımız kitabı hediye edip  bölge ile ilgili bilgi arz ettik.  Giresun ve Ordu üniversitelerinin ortak  akademik bilimsel çalışma yapıp  panel düzenlediklerini söyledim.

 ORDU GİRESUN FATİHİ EMİROĞULLARI BEYLİĞİ

https://m.youtube.com/watch?v=Q_3irZ6EDN0

https://m.youtube.com/watch?v=VVzOjCCEQjQ

      VALİ BEYİN DEPREM BÖLGESİN DE   YAŞADIKLARI

Kocaeli  Büyükşehir belediyesi tarafından desteklenen  Kocaeli kent konseyi tarafından  yürütülen  derneklere yönelik yerel destek programı çerçevesinde Avrasya gazeteciler derneği olarak gerçekleştirdiğimiz  Deprem  gerçeği  www.deprembilinci.com sosyal sorumluluk projesi kapsamın da 6 Şubat depremlerinden hemen sonra Depremin merkez üssü Kahramanmaraş da iki ay koordinatör vali olarak görev yapan  vali Seddar Yavuz beyden bilgiler aldık.

    VALİ SEDDAR YAVUZ BEY İN ANLATTIKLARI

6 Şubat Kahramanmaraş  depreminin ilk günü  koordinatör vali olarak Kocaelinden  öğle saatlerinde yola çıkan vali Seddar Yavuz bey deprem bölgesine gittiğinde gördüklerini anlatırken adeta o günleri  yeniden  yaşıyordu. 
Vali Seddar Yavuz beyden  deprem bölgesinde  yaşadıkları ve Kocaeli bölgesinin deprem bölgesine  yaptığı hizmetleri  geniş bir şekilde konuşacağımız ve her gün TGRT belgesel tv de yayınlanan devri alem  belgesel programı için  söyleşi yapma sözü olarak vali beye bizlere  zaman ayırıp Bilgi verdiği için teşekkür ediyorum. Depremin ilk günlerinde  Hatay’da  çektiğimiz  Deprem  Belgeselimiz ile sizleri baş başa bırakıyoruz

https://www.youtube.com/watch?v=p44YDj-cKF4

VALİ SEDDAR YAVUZ İLE İLGİLİ 2 TEMMUZ 2020 DE  GEBZE GAZETESİNDE YAZDIĞIM MAKALE 

Yeni Valimiz Seddar Yavuz Gebze İlçesi Valilik Makamına Hoş  Sefa Geldi
Gazete Sahipleri ile Vali Beyi Ziyaret edip Gebze ve Kocaeli Kültür Tarihi ile İlgili bilgi  Sunduk.
Türkiye de  ilçeler için de valilik makamı olan tek ve örnek İlçe  Gebze.  Çiçeği burnunda  yeni  valimiz bu gün ilk kez Gebze’deki valilik makam odasında  Gebze’deki kurum ve kuruluş temsilcilerini kabul etti. Gebze nin il olma konusunun tartışıldığı günlerde vali beyin Gebze’ye önem vermesi takdirle karşılandı. 
Vali beye Gebze basın tarihi ve Basın ilan kurumunun  Darıca Bayramoğlundaki tesislerinin Cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığına devri ile Kurtuluş savaşın da Kocaeli nin önemi Servetiye  Cephesi hakkında bilgi verip  Zaferlerimiz ve Şehitlikletimiz , Sakarya Meydan Muharebesi ve il il Kahramanlık  Türküleri kitabını hediye ettik .
Sayın Valimizin Ordu Valiliği  sırasın da Hacıemiroğulları beyliği ile ilgili  yaptığımız  çalışmaların son durumu hakkında bizlere açıklama yaparak Emiroğulları beyliğine başkentlik yapan Ordu Eskipazar ile ilgili ayrıntılı bir çalışma yaptırıp planlar çizip Altınordu belediye başkanı Aşkın Töre beye  teslim  ettim  Eskipazar hak ettiği değere kavuşacak diye konuştu.

     Yeni Valimiz Gazete Sahipleri ile 

Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Kocaeli’ne vali olarak atanan Seddar Yavuz, bugün Gebze’deki valilik makamın da Gebzeli  resmî ilan gazete sahipleri ile ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik .
Vali Yavuz, Gebze’deki makamında bölgemizde yayın yapan gazetelerin sahiplerini makamında ağırladı. Görüşmede Gebze Yenigün Gazetesi İmtiyaz Sahibi Uğur Saray, Gazete Gebze’yi temsilen  ben  Yeni Haber İmtiyaz Sahibi Ahmet Zeki Ayar ve Gebze Hürses ile Hedef Gazetesi’ni temsilen Abbas Sır yer aldı. Karşılıklı görüş alışverişleriyle geçen görüşmede, gazete sahipleri Vali Yavuz’a hayırlı olsun dileklerini iletirken, Vali Seddar Yavuz ise nazik ziyaretleri için Gebzeli gazetecilere teşekkürlerini sundu. Ziyaret de gazeteci arkadaşlar Vsli beye Gebze basını ile ilgili bilgiler verdiler
















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YALOVA VALİSİ İLE BELGESEL TADINDA TARİH...
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz....

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