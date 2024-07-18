KOCAELİ VALİSİ SEDDAR YAVUZUN ARDINDAN





MAKAM VE MEVKİ FANİ BAKİ KALAN GÖK KUBBEDE HOŞ BİR SEDA İMİŞ





VALİ SEDDAR YAVUZUN VEDA KONUŞMASINI GEBZE GAZETESİ VE DEVRİ ALEM PROGRAMI OLARAK CANLI YAYINLADIK





Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un Malatya Valiliği'ne tayini çıktı. 18 Temmuz 2024 de yeni görevine uğurlanan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'a Antik Kapıda 16 Temmuz 2024 tarihinde düzenlenen veda yemeğine gazetemizin kurucusu ve birçok tv kanalında yayınlanan Devri Alem belgesel program yönetmeni İsmail Kahraman da katıldı.



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CANLI YAYINLADIK





10 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete yayımlanan Resmi Gazete'deki kararla Malatya Valiliği görevine atanan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz için veda yemeği düzenlendi.





VEDA YEMEĞİ İLE İLGİLİ GÖRSEL



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Veda yemeğinde Seddar Yavuz'a veda konuşması yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve vali yardımcısının konuşmaları ile Seddar Yavuz’un konuşması www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com da CANLI yayınlandı.





MALATYA VALİLİĞİNE ATANAN VALİ SEDDAR YAVUZUN KONUŞMASI





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VALİ YARDIMCUSI MUSTAFA AYHANIN KONUŞMASI





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VALİ SEDDAR YAVUZ İLE BELGESEL ÇEKİMİ





Kocaeli valisi Seddar Yavuz ile makamında daha önce DEVRİ ALEM belgesel programı (www.devrialem.tv) olarak çektiğimiz belgesel tv programı başta TGRT Belgesel Tv ve Kocaeli Tv olmak üzere çok sayıda tv kanalında halen yayınlanıyor.



https://m.youtube.com/watch?v=X6YNVXVyLaE





BAŞKANIN DUYGUSAL VEDA KONUŞMASI





https://www.facebook.com/share/v/4JUb9uu92r5NDuVM/?mibextid=WC7FNe





Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, “İnsanlar gelirken karşılandıklarında güzel sözler söylemek kolaydır. Aslolan ayrılırken nasıl ayrıldığınızdır. Burada gelenlerin heyetine baktığımda geçen 4 yıl nasıl geçtiğinin ipuçlarını görüyorum. Protokolün ötesinde, sahte olanların ötesinde samimi gerçek bir dostluk ilişkisi gerçekleşmiş. Hem sizin hem de saygıdeğer hanımefendinin bu şehrin taşlarının üstüne taş koyması için emek verdiğinizi, zamanınızı boşa geçirmediğinizi biliyoruz ve gözledik. Bunları yeni gelen birine söylemek yanlış anlaşılabilir, giden yani bizle ilgili olmayanla ilgili söylemek samimi olur. Gıpta ile izledik. Rabbim vatan hizmeti yapanların sayısını arttırsın. Kamu bürokrasinin çalışanlarını da tebrik ediyorum. Yeni görev yerinizde kolaylıklar diliyorum. Malatya deprem hasarında birinci sırada. Orada da hayırlı hizmetleriniz olsun” dedi.





VEDA YEMEĞİNE KİMLER KATIKDI





İzmit Antikkapı Restaurant'ta düzenlenen veda yemeğine Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Adalet Komisyonu Başkanı Muhittin Paça, İkinci İdare Mahkemesi Başkanı Bilal Tokat, Baro başkanı avukat Mehmet Gül, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Deniz Eğitim Ve Öğretim Garnizon Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, Gölcük Ana Üs Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, Vali Yardımcıları, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, BBP İl Başkanı Kaan Şengil, KOÜ rektörü prof Dr Nuh Zafer Cantürk, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof Dr Hacı Ali Mantar, Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof Dr Muzaffer Elmas, Kocaeli Şehit Dul Ve Yetimleri Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Şaban Arlı, KBB genel sekreteri Hayri Baraçlı, eski Milletvekilleri Hikmet Erenkaya ve Kemal Köse, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Aileleri ve davetliler katıldı.





KICAELİ VALİSİ SEDDAR YAVUZ İLE İLGİLİ YAZDIĞIM MAKALELERDEN BAZILARI





https://www.gebzegazetesi.com/kocaeli-valisi-seddar-yavuzdan-genclere-dokunan-ornek-projede-vali-beyin-elinden-tesekkur-belgesi-aldik-makale,5725.html





https://belgeselciismailkahraman.wordpress.com/2024/01/09/dilovasinda-kocaeli-onem-projesinden-belgesel-tadinda-canli-yayinli-notlar/





http://www.gebzegazetesi.com/genel/kocaeli-valisi-sayin-seddar-yavuz-ile-belgesel-soylesi-h40509.html





https://www.gazetegebze.com.tr/kose-yazilari/kocaeli-valisi-yavuz-ve-orduda-duzenledigimiz-bir-panel.html





https://www.gebzegazetesi.com/valimiz-seddar-yavuza-cevre-tesekkuru-makale,4385.html





SEDDAR YAVUZUN ORDU VALİSİ OLDUĞU DÖNEMDE ORDU İLE İLGİLİ MAKALE VE BELGESELLERİM





https://m.youtube.com/watch?v=bK-t_eJ3QMM





http://www.gebzegazetesi.com/belgesel-tadinda-orduda-devri-alem-makale,3934.html





https://m.youtube.com/watch?v=8a3ZMT5KZDE





https://www.youtube.com/watch?v=VVzOjCCEQjQ





https://belgeselciismailkahraman.wordpress.com/2019/03/14/belgesel-tadinda-orduda-devri-alem/





YENİ MALATYA VALİSİ SEDDAR YAVUZA MALATYA BELGESELLERİ. YENİ GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLİYORUM





https://www.youtube.com/watch?v=gQPW9g2lg-0





https://belgeselciismailkahraman.wordpress.com/2019/12/03/gazeteciler-ile-malatyadan-arapgire-devri-alem/





https://www.arapgir.bel.tr/icerikdetay.aspx?icerikid=1084





https://www.youtube.com/watch?v=A_qL33TEjys





https://www.youtube.com/watch?v=3rF837PUjNo





KİTAP VE BELGESEL TADINDA KOCAELİ VALİMİZ SN SEDDAR YAVUZ İLE BELGESEL SÖYLEŞİ





Yarım asra yaklaşan gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda bir çok devlet adamı ile görüşüp konuştuk. Devletimizi Kocaelinde temsil eden birçok vali tanıdım. Valilik çok önemli bir görev 17 Temmuz 2023 günü bir kez daha Kocaeli valiliğinde devletimizi temsil eden milletimizin hizmetinde olan Vali Seddar Yavuz beyi ziyaret ettim.





https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2625213154299942&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa





KİTAPLARIMIZI HEDİYE ETTİK





Oğlum ve kameramanım Ahmet Emlrhan ile Vali Seddar Yavuz beye İlim kültür tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com ve www.devrialem.tv kültür hizmeti kitaplarımızı hediye ettik.

Ordu ve Muş valiliğinden tanıdığım Seddar bey Ordu valiliği sırasında gerçekleştirdiğimiz söyleşi.



http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=47268





Doğu Karadeniz fatihi Hacı Emiroğulları beyliği sosyal sorumluluk projesi kapsamında orduda bulunan sahrada açan güller derneği

için hazırladığımız kitabı hediye edip bölge ile ilgili bilgi arz ettik. Giresun ve Ordu üniversitelerinin ortak akademik bilimsel çalışma yapıp panel düzenlediklerini söyledim.





ORDU GİRESUN FATİHİ EMİROĞULLARI BEYLİĞİ





https://m.youtube.com/watch?v=Q_3irZ6EDN0





https://m.youtube.com/watch?v=VVzOjCCEQjQ





VALİ BEYİN DEPREM BÖLGESİN DE YAŞADIKLARI





Kocaeli Büyükşehir belediyesi tarafından desteklenen Kocaeli kent konseyi tarafından yürütülen derneklere yönelik yerel destek programı çerçevesinde Avrasya gazeteciler derneği olarak gerçekleştirdiğimiz Deprem gerçeği www.deprembilinci.com sosyal sorumluluk projesi kapsamın da 6 Şubat depremlerinden hemen sonra Depremin merkez üssü Kahramanmaraş da iki ay koordinatör vali olarak görev yapan vali Seddar Yavuz beyden bilgiler aldık.





VALİ SEDDAR YAVUZ BEY İN ANLATTIKLARI





6 Şubat Kahramanmaraş depreminin ilk günü koordinatör vali olarak Kocaelinden öğle saatlerinde yola çıkan vali Seddar Yavuz bey deprem bölgesine gittiğinde gördüklerini anlatırken adeta o günleri yeniden yaşıyordu.

Vali Seddar Yavuz beyden deprem bölgesinde yaşadıkları ve Kocaeli bölgesinin deprem bölgesine yaptığı hizmetleri geniş bir şekilde konuşacağımız ve her gün TGRT belgesel tv de yayınlanan devri alem belgesel programı için söyleşi yapma sözü olarak vali beye bizlere zaman ayırıp Bilgi verdiği için teşekkür ediyorum. Depremin ilk günlerinde Hatay’da çektiğimiz Deprem Belgeselimiz ile sizleri baş başa bırakıyoruz





https://www.youtube.com/watch?v=p44YDj-cKF4





VALİ SEDDAR YAVUZ İLE İLGİLİ 2 TEMMUZ 2020 DE GEBZE GAZETESİNDE YAZDIĞIM MAKALE





Yeni Valimiz Seddar Yavuz Gebze İlçesi Valilik Makamına Hoş Sefa Geldi

Gazete Sahipleri ile Vali Beyi Ziyaret edip Gebze ve Kocaeli Kültür Tarihi ile İlgili bilgi Sunduk.

Türkiye de ilçeler için de valilik makamı olan tek ve örnek İlçe Gebze. Çiçeği burnunda yeni valimiz bu gün ilk kez Gebze’deki valilik makam odasında Gebze’deki kurum ve kuruluş temsilcilerini kabul etti. Gebze nin il olma konusunun tartışıldığı günlerde vali beyin Gebze’ye önem vermesi takdirle karşılandı.

Vali beye Gebze basın tarihi ve Basın ilan kurumunun Darıca Bayramoğlundaki tesislerinin Cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığına devri ile Kurtuluş savaşın da Kocaeli nin önemi Servetiye Cephesi hakkında bilgi verip Zaferlerimiz ve Şehitlikletimiz , Sakarya Meydan Muharebesi ve il il Kahramanlık Türküleri kitabını hediye ettik .

Sayın Valimizin Ordu Valiliği sırasın da Hacıemiroğulları beyliği ile ilgili yaptığımız çalışmaların son durumu hakkında bizlere açıklama yaparak Emiroğulları beyliğine başkentlik yapan Ordu Eskipazar ile ilgili ayrıntılı bir çalışma yaptırıp planlar çizip Altınordu belediye başkanı Aşkın Töre beye teslim ettim Eskipazar hak ettiği değere kavuşacak diye konuştu.





Yeni Valimiz Gazete Sahipleri ile





Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Kocaeli’ne vali olarak atanan Seddar Yavuz, bugün Gebze’deki valilik makamın da Gebzeli resmî ilan gazete sahipleri ile ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik .