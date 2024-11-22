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Kocaeli'de Çocuk Hakları Günü Etkinlikleri

Büyükşehir’in “Her Çocuk Bir Dünya; Haklarıyla Yaşasın” temasıyla düzenlediği programda çocuk tiyatrosu ve eğlenceli müzik etkinlikleri gerçekleştirildi

Kocaeli'de Çocuk Hakları Günü Etkinlikleri

22 Kasım 2024 Cuma 13:33

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dünya çapında çeşitli etkinliklerle her yıl kutlanan 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenledi. Bu kapsamda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün “Her Çocuk Bir Dünya; Haklarıyla Yaşasın” temasıyla Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdiği etkinliklere çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi.

 

YOĞUN KATILIM

Çocuk Tiyatrosu Arı Maya Müzikali, halk oyunları ve enstrümanlar ile çocuklar tarafından çeşitli müzik gösterilerinin gerçekleştirildiği programa Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç, Anne Şehir Merkezi’nde Anne yanı sınıflarında eğitim alan 3-6 yaş arası çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Şarkılar ve şiirlerle dolu programda çocuklar doyasıya eğlenme fırsatı buldu.

 

ÇOCUK HAKLARININ ÖNEMİ

Etkinliklere aileler de yoğun ilgi gösterdi. Hem çocukların hem de yetişkinlerin beğenisini kazanan program, çocuk haklarına yönelik bilinçlendirme çalışmalarını başarıyla gerçekleştirdi. Bu kapsamda ellerinde çocuk haklarını vurgulayan pankartlar taşıyan çocuklara, aileleri ve öğretmenleri alkışlarla eşlik etti. Çocuk haklarının önemine dair bir konuşma yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, dünyanın çocukların temiz fikir ve düşüncelerine ihtiyacı olduğunu ifade etti.
(Ömer İLGEÇ)

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