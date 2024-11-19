Kocaeli’de “Dünya Çocuk Hakları Günü” kutlanacak

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ
Çocuk hakları konusunda toplumdaki farkındalığın artırılmasının amaçlandığı etkinliklerde söz sırası çocuklarda olacak. Çocukların dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin eşit haklara sahip olduğu ve sağlıklı bir çevrede güvenle büyümesi gerektiği mesajı vurgulanacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocukların yüksek yararını korumayı, gelişimlerini destekleyecek uygun ortamları sağlamayı ve toplumun çocuk haklarına yönelik duyarlılığını artırmayı hedefliyor.
(Ömer İLGEÇ)