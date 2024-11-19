Kocaeli’de “Dünya Çocuk Hakları Günü” kutlanacak

Büyükşehir’in “Her Çocuk Bir Dünya; Haklarıyla Yaşasın” temasıyla düzenleyeceği programda çocuk haklarının önemine dikkat çekilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dünya çapında çeşitli etkinliklerle her yıl kutlanan 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün “Her Çocuk Bir Dünya; Haklarıyla Yaşasın” temasıyla gerçekleştirileceği etkinlik, 21 Kasım Perşembe günü saat 18.00’de Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde yapılacak.

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ

Çocuk hakları konusunda toplumdaki farkındalığın artırılmasının amaçlandığı etkinliklerde söz sırası çocuklarda olacak. Çocukların dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin eşit haklara sahip olduğu ve sağlıklı bir çevrede güvenle büyümesi gerektiği mesajı vurgulanacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocukların yüksek yararını korumayı, gelişimlerini destekleyecek uygun ortamları sağlamayı ve toplumun çocuk haklarına yönelik duyarlılığını artırmayı hedefliyor.

(Ömer İLGEÇ)