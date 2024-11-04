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KOCAELİ’DE FARKINDALIK KORTEJİ

26 yılı geride bırakan LÖSEV, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, löseminin önlenebilen ve tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu vurgulamak için 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda Türkiye’nin dört bir yanında farkındalık etkinlikleri düzenliyor.

KOCAELİ'DE FARKINDALIK KORTEJİ

04 Kasım 2024 Pazartesi 10:22

Türkiye genelinde binlerce gönüllüsü ve vakfa kayıtlı hasta ve aileleriyle bir arayan gelen LÖSEV 3 Kasım Pazar günü Kocaeli İstasyon Caddesi’nde düzenlediği Farkındalık Kortejinde onlarca gönüllüsü, aile ve destekçisi ile “Biz Kazanacağız” diyerek, el dövizleri ve balonlarla renkli görüntüler oluşturdu. Hem gönüllü ve kayıtlı ailelerini buluşturmuş oldu hem de lösemili çocukların sesini tüm ile duyurdu. Katılımcılar yol boyunca sloganlarla birlikte “ Sevgi, iyilik ve umut dolu MÜCADELEMİZ sürüyor” mesajı verdi.

 

Renkli Katılımcılar

Löseminin rengi olan turuncu renk ağırlıkta giyimleriyle haftanın önemine dikkat çeken katılımcılar, coşkulu sloganlar eşliğinde devam eden kortejde LÖSEV Marşını söyleyerek birlik ve beraberliklerini gösterdiler. İzmit Belediyesi açık otobüsü ile kostümlü gönüllülerin de eşlik ettiği kortejde renkli görüntüler yer aldı.

 

7 Kasım’ı Turuncuya Boyuyoruz

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda “Ben de LÖSEV'in ve Lösemili Çocukların yanındayım, turuncumla farkındayım” diyorsanız turuncu renkli bir kıyafet ya da turuncu aksesuarlarınızla bireysel ya da kurumsal fotoğraf paylaşımlarınızı  sosyal medya hesaplarınızda #BizKazanacağızLÖSEV, @losev1998 etiketleyerek paylaşabilirsiniz. (Ömer İLGEÇ)

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