KOCAELİ’DE FARKINDALIK KORTEJİ

Renkli Katılımcılar
Löseminin rengi olan turuncu renk ağırlıkta giyimleriyle haftanın önemine dikkat çeken katılımcılar, coşkulu sloganlar eşliğinde devam eden kortejde LÖSEV Marşını söyleyerek birlik ve beraberliklerini gösterdiler. İzmit Belediyesi açık otobüsü ile kostümlü gönüllülerin de eşlik ettiği kortejde renkli görüntüler yer aldı.
7 Kasım’ı Turuncuya Boyuyoruz
2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda “Ben de LÖSEV'in ve Lösemili Çocukların yanındayım, turuncumla farkındayım” diyorsanız turuncu renkli bir kıyafet ya da turuncu aksesuarlarınızla bireysel ya da kurumsal fotoğraf paylaşımlarınızı sosyal medya hesaplarınızda #BizKazanacağızLÖSEV, @losev1998 etiketleyerek paylaşabilirsiniz. (Ömer İLGEÇ)