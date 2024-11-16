GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli’nin ilk metrosunda geri sayım

Başkan Büyükakın, Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı projesinde deneme sürüşüne katıldı

Kocaeli'nin ilk metrosunda geri sayım

16 Kasım 2024 Cumartesi 10:40

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı projesinde deneme sürüşüne katıldı. Başkan Büyükakın’a Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaman, Büyükşehir Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Raylı Sistemler Daire Başkanı Fatih Gürel ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri eşlik etti. Yüzde 84 ilerleme oranına ulaşan Gebze OSB-Darıca Metrosunda ise geri sayım başladı.

 

“ÜLKEMİZLE GURUR DUYUYORUM”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredilen Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı’nda çalışmalar hızla ilerliyor. Genel ilerlemesi yüzde 84’e ulaşan Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı’nda Başkan Büyükakın deneme sürüşüne katıldı. Deneme sürüşünün ardından açıklamalarda bulunan Başkan Büyükakın, “Ülkemizin bunları yapabiliyor olmasından gurur duyuyorum” dedi.

 

“BİR BAŞARI HİKAYESİ”

Türk mühendislerin tasarladığı bir metro hattına sahip olmanın heyecanı içinde olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın, duygularını şu sözlerle anlattı; “İçinde bulunduğumuz aracı Türk mühendisleri yaptı. Yüzde 63 yerli ekipman kullanıldı. Sürücüsüz bir araç. Ve bunu Türkiye yapıyor. Ülkemizin bunları yapabiliyor oluşundan gurur duyuyorum. Buradaki arkadaşlarımız bir başarı hikayesi yazıyor.”

 

“GÜNDE 330 BİN YOLCU”

Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı’nın 15,4 kilometre uzunluğunda çift hat olarak inşa edildiğini söyleyen Başkan Büyükakın, “Hattımız günde 330 bin yolcuya hizmet edecek. Trafikteki araç sayısı azalacak ve dolayısıyla şehrin havası daha temiz olacak. Raylı sistemler en güvenli ulaşım sistemlerinden biridir. Metro; konfor, güvenlik ve hız demektir. İnsanlar zamandan tasarruf edecek” şeklinde konuştu.
(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çiftçi, bilgievleri öğretmenleriyle sabah yürüyüşünde buluştu Çiftçi, bilgievleri öğretmenleriyle sabah yürüyüşünde...
Gebze Engelsiz Yaşam’da ilerleme yüzde 68 Gebze Engelsiz Yaşam’da ilerleme yüzde 68
Başkan Kocaman: Başkan Kocaman: "Kent Meydanı'nda Kocaeli'nin en...
Başkan Ömeroğlu: Başkan Ömeroğlu: "Asla müsamaha göstermeyeceğiz"...
Akdurak Mahallesi için kamu yararı kararı alındı Akdurak Mahallesi için kamu yararı kararı alındı
Çöp Atlas ile çocuklarda çevre bilinci aşılandı Çöp Atlas ile çocuklarda çevre bilinci aşılandı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Çiftçi, bilgievleri öğretmenleriyle sabah...
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, gerçekleştirdiği sağlıklı yaşam yürüyüşlerinde bu...

Haberi Oku