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Kocaman'dan muhtarlara: "Uyum ve ahenkle çalışıyoruz"

Muhtarlarla bir araya gelen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "İlk günden itibaren yol haritamızı ve öncelik sıralamamızı sizlerle istişare ederek belirliyoruz. Doğru işi doğru zamanda yapmak açısından bu çok önemli. Rabbim bu uyumu ve ahengimizi daim etsin" dedi.

Kocaman'dan muhtarlara:

01 Ağustos 2024 Perşembe 12:45

 Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, 32 mahalle muhtarı ile Kartepe Belediyesi meclis salonunda bir araya geldi. Başkan Kocaman’a, Kartepe Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Türker, belediye başkan Yardımcıları, birim müdürleri, İSU, İZGAZ ve SEDAŞ bölge yetkilileri de eşlik etti. 
 Toplantıda konuşan Başkan Mustafa Kocaman, "Kartepe'mizin ihtiyaçlarını masaya yatırdık. Hizmet kalitemizi her gün artırma yolunda emin adımlarla yola devam ediyoruz. İlk günden itibaren yol haritamızı ve öncelik sıralamamızı sizlerle istişare ederek belirliyoruz. Doğru işi doğru zamanda yapmak açısından bu çok önemli. Rabbim bu uyumu ve ahengimizi daim etsin. Sizler mahalleleriniz için bizler de Kartepe'miz için en iyisini yapmak istiyoruz. İz bırakan nice güzel hizmetlere bir ve beraber olarak imza atacağız" dedi. 
 Toplantı sonunda elektrik, gaz, su gibi konu başlıklarında belirtilen eksik ve ihtiyaçlar da kurum yetkilileri tarafından not alınarak, çözüm süreci ve devam eden çalışmalarla ilgili katılımcılara bilgi verildi. 
 Kartepe Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Türker ise "Birlik ve beraberlik içerisinde ilçemize hizmet etmeye devam ediyoruz. Kartepe Belediye Başkanımız Mustafa Kocaman başta olmak üzere tüm birim müdürlerine ve ekiplerine yapılan hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. 


İHA
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