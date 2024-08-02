Körfez Yarımca Yelken Kulübü'nde sona doğru

Spor yapmaya elverişli mekanları oluşturma çabasını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Yarımca Yelken Kulübü Spor Tesisi yapımı çalışmalarını sürdürüyor. Zemin kat, 1. kat ve çatı katı olmak üzere 3 katlı olarak yapılan tesisin bina içerisinde seramik ve mermer kaplama imalatları tamamlandı. Körfez Yelken Kulübü, 372 metrekare alanda inşa edildi. Yapının bünyesinde bakımhane, kondisyon salonu, sınıf, hakem odası, yönetim odası, antrenör odası ve giyinme birimleri yer alıyor. Doğrama montajının tamamlandığı binanın saha betonu dökümü için hazırlık yapılıyor.

İHA