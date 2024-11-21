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Körfez'de 4 köye daha doğal gaz gelecek

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Belen, Kalburcu, Naip, Şemsettin, Sevindikli, Himmetli, Kutluca, Oruçlar Elmacık köylerine doğal gaz verildi. Cumaköy, Ali Hocalar, Dikenli ve Osmanlı köylerinde çalışmalar sürüyor. En kısa sürede tüm köylerimiz doğal gazla buluşmuş olacak" dedi.

Körfez'de 4 köye daha doğal gaz gelecek

21 Kasım 2024 Perşembe 13:07

 Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Himmetli, Cumaköy, Ali Hocalar ve Dikenli köylerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Körfez'in 36 mahallesinin her noktasında kalıcı ve güzel işler yaptıklarını belirten Başkan Söğüt, "Köylerimiz, köylerde yaşayan vatandaşlarımız bizler için ayrıcalıklı. Özellikle tarımla, hayvancılıkla ilgilenen vatandaşlarımıza farklı destekler sunuyoruz. Son 4 yılda 120 ton tohum desteği sağladık. Büyükşehir Belediyemizle birlikte de bu yıl 175 çiftçimize 100 ton yem bitkisi tohumu dağıttık. Çiftçilerimize 170 bin fide desteği sağlarken, Kocaeli'de bir ilk olarak hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza da aşılama ve küpeleme desteği sağladık" dedi. 
  
 "Kısa sürede tüm köylerimiz doğal gazla buluşmuş olacak" 
 Söğüt, köyleri doğal gaz ile buluşturduklarına da dikkat çekerek, "Belen, Kalburcu, Naip, Şemsettin, Sevindikli, Himmetli, Kutluca, Oruçlar Elmacık köylerine doğal gaz verildi. Cumaköy, Ali Hocalar, Dikenli ve Osmanlı köylerinde çalışmalar sürüyor. En kısa sürede tüm köylerimiz doğal gazla buluşmuş olacak. Ulaşımdan altyapıya, eğitimden sosyal belediyecilik çalışmalarına kadar Körfez'in merkezindeki vatandaşlarımız hangi imkanlardan yararlanıyorsa, köylerimizdeki vatandaşlarımız da bunlardan yararlanabiliyor" diye konuştu. 
  


İHA
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