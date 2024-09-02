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Körfez'de yeni caminin temeli atıldı

Körfez'de hayırsever iş adamları tarafından hayata geçirilecek olan Hacı Mehmet Salih Öztürk Cami'nin temeli atıldı.

Körfez'de yeni caminin temeli atıldı

02 Eylül 2024 Pazartesi 10:24

  Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde yapımına başlanan caminin temel atma törenine Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, hayırsever iş adamları ve vatandaşlar katıldı. 
 Toplam bin 400 metrekarelik alanda 3 katlı olarak inşa edilecek olan yeni cami, hayırsever iş adamları tarafından hayata geçirilecek. Temel atma töreninde hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Şener Söğüt, "Hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle hayata geçirilecek camimizin temelini attık. Rabbim hayırlısıyla bitirmeyi nasip etsin, emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi. 

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