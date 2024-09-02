Körfez'de yeni caminin temeli atıldı

Toplam bin 400 metrekarelik alanda 3 katlı olarak inşa edilecek olan yeni cami, hayırsever iş adamları tarafından hayata geçirilecek. Temel atma töreninde hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Şener Söğüt, "Hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle hayata geçirilecek camimizin temelini attık. Rabbim hayırlısıyla bitirmeyi nasip etsin, emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.