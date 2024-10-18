Körfez’e bir spor tesisi daha Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda bir spor tesisi daha hayata geçirildi. Tesis içerisinde futbol, basketbol ve tenis sahalarının yer alırken, aydınlatma için güneş enerji sistemi kuruldu.

18 Ekim 2024 Cuma 11:48