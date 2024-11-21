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Korunmaya muhtaç çocuklar “Yol Arkadaşım” projesinde buluştu;

Büyükşehir, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla korunmaya muhtaç çocukları Gebze Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde ağırladı

Korunmaya muhtaç çocuklar 'Yol Arkadaşım” projesinde buluştu;

21 Kasım 2024 Perşembe 11:11

 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Öncü Kadınlar Derneği iş birliğiyle yürütülen “Yol Arkadaşım” projesinin ilk buluşması Gebze Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirildi. Etkinlik, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla bakanlık himayesinde bulunan korunmaya muhtaç çocuklar için özel olarak planlandı. Programa Prof. Dr. Figen Büyükakın, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’ın eşi Songül Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü’nün eşi Ümmühan Hülagü ve Öncü Kadınlar Dernek Başkanı Serpil Büşra Namlı katıldı. Çocuklarla bir araya gelen konuklar, onlara bir aile ortamı sunarak, mutluluklarını paylaştı.

ÇOCUK OLMANIN TADINI ÇIKARDILAR 
Büyükşehir Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla hayata geçirilen “Yol Arkadaşım” projesi kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayesinde bulunan korunmaya muhtaç çocukları Gebze Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde misafir etti. Büyükşehir’in bir süre önce hizmete açtığı Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde çocukların ilgi alanlarına göre hazırlanan etkinlikler, onlara hem eğlenceli hem de üretken bir gün yaşattı. Aşçılık ve pastacılık alanlarında mutfağa giren çocuklar, kendi ürünlerini hazırlarken, spor etkinlikleri kapsamında düzenlenen voleybol maçı ise heyecan dolu anlara sahne oldu. Ayrıca hobi atölyesinde takı yapımı gerçekleştiren çocuklar, kendi tasarımlarını başarıyla ortaya koydu. “Yol Arkadaşım Projesi’nin” bu ilk buluşması çocukların yüzlerinde gülümseme oluşturdu.

“YOL ARKADAŞIM” PROJESİ 
Bu anlamlı proje, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayesinde bulunan korunmaya muhtaç çocukların sosyal ve bireysel gelişimlerini desteklemeyi hedefliyor. Toplumun her kesiminden destek görerek farkındalık oluşturmayı amaçlayan “Yol Arkadaşım” projesine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de eğitim merkezlerinin kapılarını açarak destek veriyor. Bu kapsamda Büyükşehir sosyal belediyecilik uygulamalarıyla örnek teşkil ediyor. 
(Ömer İLGEÇ)

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