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KOSKEM 163 kişiyi yeniden hayata bağladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı KOSKEM ekipleri geçtiğimiz hafta sahillerde 163 vatandaşı boğulmaktan kurtardı.

KOSKEM 163 kişiyi yeniden hayata bağladı

05 Ağustos 2024 Pazartesi 15:32

 Yaz sezonuyla Kocaeli sahillerinde görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı KOSKEM ekipleri, denize giren vatandaşların güvenliği için canla başla çalışıyor. Mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere KOSKEM’in görev alanlarındaki plajlarda her yıl binlerce insan boğulmaktan kurtarılıyor. Havaların ısınması sebebiyle en yoğun günlerini geçiren sahillerde Cebeci’de 58, Kovanağzı’nda 3, Kumcağız’da 43, Miço Kadınlar Plajında 2, Kerpe’de 7, Sarısu’da 5, Seyrek’te 7, Bağırganlı’da 18, Karamürsel’de 5, Ereğli Sahilinde 3, Darıca'da 9 ve Bayramoğlu’nda 3 kişi olmak üzere toplam 163 vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı. Kurtarmanın yanı sıra KOSKEM görev bölgelerinde 24 vatandaşa da ambulans birimlerince sağlık hizmeti verdi. KOSKEM ekipleri 15 Haziran’dan bugüne kadar ise bin 493 kişiyi boğulmaktan kurtardı. 


İHA
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