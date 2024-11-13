Kuruçeşme SGK Üst Geçidine Tadilat

13 Kasım 2024 Çarşamba 12:22
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda olan ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı İzmit Kuruçeşme Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü (SGK) önünde bulunan üst geçitte bakım ve onarım çalışması başlattı. Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki üst geçitlerin bakım ve onarımlarını periyodik olarak gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı A Takımı ekiplerince başlatılan çalışma doğrultusunda, eskiyen ve kullanılmaz hale gelen üst geçidin basamaklarındaki betonlar söküldü. Zemin düzenlemesinin ardından beton atılarak, merdiven basamakları yenilendi. Çalışmalar sonucunda vatandaşlar üst geçitten güvenli bir şekilde karşıya geçebilecek. Mahalle sakinlerinin talebi üzerine, Büyükşehir tarafından yapılan çalışmalardan dolayı mahalle sakinleri, Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.
(Ömer İLGEÇ)
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