LÖSEV'DEN GENÇLİK KAMPLARI PROJESİ: “Kanseri Yenen Gençler Doğada Buluşuyor”

LÖSEV kanserle mücadele eden ve tedavi sürecini tamamlayan gençlere yönelik önemli bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. LÖSEV’in kamplarında buluşan gençler, doğa ile baş başa unutulmaz bir deneyim yaşıyor.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı LÖSEV , lösemiyle mücadele eden gençlerin tedavi sürecindeki desteklerinin yanı sıra tedavi sonrası da düzenlediği etkinlik ve projelerle sosyal hayata hazırlıyor. İyileşmiş gençler LÖSEV’in Çankırı Çerkeş’te ve İzmir Seferihisar’da bulunan Doğal Yaşam Merkezlerinde tatil yapmakla kalmıyor aynı zamanda hayat becerilerini geliştiriyor, sosyal uyumları kolaylaşıyor ve doğayla yeniden bağ kurmaları sağlanıyor. Kamp, gençlerin sadece fiziksel olarak değil, ruhsal ve zihinsel olarak da iyileşmelerini hedefleyen zengin içeriklere sahip. Kamp boyunca spor aktiviteleri, sanat atölyeleri ve drama çalışmaları, eğitimler gibi çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Çerkeş Doğa ve Eğitim Kampı’nda Gençlik Festivali Coşkusu!

LÖSEV’in Çerkeş Doğa ve Eğitim Kampı, geçtiğimiz günlerde unutulmaz bir gençlik festivaline ev sahipliği yaptı. Doğanın kalbinde düzenlenen bu etkinlik, 18-24 yaş arası lösemi ve kanseri yenmiş gençleri ve onları destekleyen çalışanları bir araya getirdi. Festival boyunca gençler, DJ performansı eşliğinde doyasıya eğlenirken, aynı zamanda Çerkeş'in eşsiz doğal güzelliklerinin de tadını çıkardı. LÖSEV Çerkeş Doğa ve Eğitim Kampı, katılımcıların fiziksel ve zihinsel sağlıklarını güçlendirmek amacıyla düzenlediği bu tür etkinliklerle fark yaratmaya devam ediyor.

Festival hakkında konuşan LÖSEV yetkilileri: “Lösemi ve kanseri yenmiş gençlerimizi bu tür etkinliklerle motive etmek, onların hayatın güzelliklerini yeniden keşfetmelerine yardımcı olmak bizler için büyük bir gurur kaynağı. Bu tür etkinlikler, onlara öz güven kazandırırken, sosyalleşerek hayata dönmelerini de sağlıyor. Gençleri her yönden destekleyecek etkinlik ve projelerimize hız kesmeden devam edeceğiz.” dedi.

Türkiye’nin Dört Bir Yanından Gelen Gençler için Sosyal Hayata Dönüş Kapısı

Kampın en büyük hedeflerinden biri, lösemi ve kanseri yenmiş gençlerin tedavi sonrasında sosyal hayata daha kolay uyum sağlamalarını desteklemek. Türkiye’nin dört bir yanından gelen gençler, burada yeni arkadaşlıklar kurarak, yaşadıkları zorlukları paylaşma ve geride bırakma şansı buluyorlar. Bu tür kamplar, tedavi sonrası dönemin belki de en zor kısmı olan sosyal hayata dönüş sürecini kolaylaştırarak, gençlerin geleceğe umutla bakmalarına katkıda bulunuyor.

LÖSEV’in Çerkeş Doğa ve Eğitim Kampı, gençlerin yeniden doğayla buluşmalarını ve hayata daha güçlü bir şekilde tutunmalarını sağlayan, onlara umut aşılayan bir proje olarak dikkat çekiyor. Bu kamp, sadece bir eğitim ve rehabilitasyon merkezi değil; aynı zamanda gençlerin kendi potansiyellerini keşfettikleri, doğanın iyileştirici gücünü deneyimledikleri bir yolculuk.