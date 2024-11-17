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LÖSEV’in çocukları Lokomotif Köy’de moral buldu

Büyükşehir ve LÖSEV işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte çocuklar, Lokomotif Çocuk Köyü’nde keyifli anlar yaşadı

LÖSEV'in çocukları Lokomotif Köy'de moral buldu

17 Kasım 2024 Pazar 10:55

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Lokomotif Çocuk Köyü, anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. LÖSEV (Lösemili Çocuklar Vakfı) iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, tedavisi devam eden ve tedavisi tamamlanan çocuklarla  aileleri ağırlandı. Çocuklar, Lokomotif Çocuk Köyünde moral buldu.

 

KEYİFLİ ANLAR YAŞANDI

Etkinlik boyunca çocuklar ve aileleri keyifli anlar yaşarken, Lokomotif Çocuk Köyü’nün farklı temalı vagonlarında da çeşitli etkinliklere katıldı. Çocuklar; minik müzisyenler, mimarlar, ressamlar, çevreciler, şefler ve tasarımcılar vagonlarında sanatsal ve eğitici etkinlikler gerçekleştirerek, unutulmaz anlar yaşadı.

 

İYİLİK YAP, İZİ KALSIN

Çocuklar günün sonunda, Lokomotif Çocuk Köyü öğretmenleri ve LÖSEV temsilcileriyle loko sahnesinde yer alan “İyilik Yap, İzi Kalsın” panosuna el izlerini bıraktı. Etkinlik, çocuklar ve aileleri için moral kaynağı olurken, toplumda farkındalık oluşturma adına önemli bir adım oldu.
(Ömer İLGEÇ)

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