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Mahmut Çavuş Caddesi trafiğe açıldı

Büyükşehir, Başiskele Millet Bahçesi’ne ulaşımın sağlanacağı Mahmut Çavuş Caddesi’ni trafiğe açtı

Mahmut Çavuş Caddesi trafiğe açıldı

21 Kasım 2024 Perşembe 11:02

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, art arda hizmete sunduğu millet bahçeleriyle kişi başına düşen yeşil alan miktarını her geçen gün artırarak, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir şehir için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Başiskele Seymen Kışlasını ‘Millet Bahçesi’ olarak yeniden düzenleyen Büyükşehir; otopark, yol ve kavşak düzenlemesi çalışmalarını eş zamanlı olarak yerine getiriyor. Asfalt serim çalışmaları ile 470 araçlık otopark inşasının tamamlandığı projede, Kavşak Bölgesi Mahmut Çavuş Caddesi’ndeki çalışmalarda sona geldi.

EŞ ZAMANLI ÇALIŞMALAR
Okulların bir haftalık ara tatile girdiği dönemi iyi değerlendiren Büyükşehir ekipleri, araç trafiğine kapanan caddede kavşak yapım çalışmalarını büyük oranda tamamladı. Trafiğe açılan caddede yol çizgileri, kavşak içi bitki ve peyzaj düzenlemeleri ise yakın zamanda tamamlanacak.
Yaklaşık 800 dönümlük alanda yapılan Başiskele Millet Bahçesi’nde yağmursuyu hatları, menfez ve bağlantı yolu asfalt serim çalışmaları da tamamlandı. Otoparkın ve yolun aydınlatma çalışmaları ise sürüyor.
(Ömer İLGEÇ)

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