Marmara'nın Şifa Kaynağı Tamamlanmak Üzere

Doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve yaşam kalitesiyle Kocaeli’nin cazibe merkezi olmaya devam eden ilçesi Başiskele’de her türlü hastalığa şifa kaynağı olacak jeotermal su için termal tesis yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin Yeniköy Merkez Mahallesi’nde yerin 930 metre altından 57 derece sıcaklıkta çıkan jeotermal suyun çıktığı bölgede yaptığı termal tesis Kocaeli’nin olduğu kadar Marmara’nın da şifa kaynağı olacak.

FİZİKİ İLERLEME YÜZDE 83

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin turizm yatırımları kapsamında Başiskele’de yapılan termal tesiste inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Üç bloktan oluşan proje, 10 bin 621 metrekare alanda inşa ediliyor. Fiziki ilerlemede yüzde 83’e gelinen inşaatın yapı betonarme imalatı, iksa imalatları, yapının güneybatı cephesinde bulunan shot-crete imalatı tamamlanırken, A/B/C Blok sıva imalatları, mekanik ve elektrik imalatları, A/B/C Blok mermer döşeme imalatları, A/C Blok dış cephe profil ve traverten cephe imalatları, A-B-C Blok çatı imalatları ile asma tavan imalatları ise devam ediyor.

HİZMETLERLE GÖZ DOLDURACAK

Estetik ve geleneksel mimariyle tasarlanan tesiste termal havuzlar, hamam, sauna, aile banyoları, dinlenme alanları, eğlence ve etkinlik alanları yer alacak. Tesisin 3. bodrum katta havuz denge tankları, mekanik odalar, teknik depolar, 2. bodrum katta ise bay sıcak termal havuz, soğuk havuz, hamam, sauna, spa alanı, soyunma odaları ile 3 adet aile spa alanı ve kafeterya hizmet verecek. Tesisin 1. bodrum katında 2 adet aile spa alanı, personel için dinleme, giyinme, çamaşır-ütü odası, kazan dairesi tesisi; zemin katında ise bayan sıcak termal havuz, soğuk havuz, hamam, sauna, spa alanı, soyunma alanları, vitamin kafe, idari ofisler ayrıca bay-bayan mescit, çok amaçlı 721,80 m² salon misafirlerine hizmet verecek. Tesisin 1. katında 8 adet masaj odası, 3 adet fizik tedavi odası, jimnastik salonu, 3 adet hidroterapi odası, doktor odası,2 adet toplantı salonu bulunacak. Tesiste ayrıca açık alanda 69 araçlık otopark bulunacak.

BAŞİSKELE’YE DEĞER KATACAK

Estetik ve geleneksel mimariyle tasarlanan termal havuzlar, hamam, sauna, aile banyoları, dinlenme alanları, eğlence ve etkinlik alanlarının yer alacağı tesis tamamlandığında, Kocaeli’nin sağlık turizmine önemli katkı sağlaması ve Başiskele’ye değer katarak kentin gelişimine büyük katkı sunması hedefleniyor.

(Ömer İLGEÇ)