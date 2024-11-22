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Mehmet Ali Paşa Camii’ne cenaze otobüsü park alanı

Büyükşehir, İzmit Mehmet Ali Paşa Camii’nin yan tarafına vatandaşları mezarlığa taşıyan otobüslerin rahat bir şekilde dur-kalk yapabilmesi için cepli park alanı yaptı

Mehmet Ali Paşa Camii'ne cenaze otobüsü park alanı

22 Kasım 2024 Cuma 10:49

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki ibadethanelerin bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor, yeni yapılan camilere malzeme desteğinde bulunuyor. Bu kapsamda İzmit Mehmet Ali Paşa Camii’nin yan tarafına cenaze otobüslerinin rahat bir şekilde dur-kalk yapabilmeleri için park alanı yaptı. Cepli park alanı sivil araçlara kapalı olacak.

VATANDAŞLAR SORUNSUZ TAŞINACAK
Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Yol Bakım Timi ekipleri, acil yapılması gereken işlere anında ulaşarak, üstyapı problemlerine çözüm üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda camiden mezarlığa giden vatandaşları taşıyan otobüslerin sorun yaşamaması noktasında İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Camii’nin yan tarafında giriş ve çıkışlar kontrollü hale getirildi.

BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR
Caminin, Bağdat Caddesi tarafında tretuvar ve bordür çalışması ile yapılan park alanı sayesinde cenaze otobüslerinin trafiği aksatmadan rahat bir şekilde dur-kalk yapmalarına imkân sağlanmış oldu. Yapılan çalışmayla otobüsler, Mehmet Ali Paşa Camii’nde cenaze törenine katılan vatandaşları mezarlığa sorun yaşamadan taşıyacak. Vatandaşlar yapılan hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.
(Ömer İLGEÇ)

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