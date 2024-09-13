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Mesire Alanları ve Parklarda Bakım Çalışması

Çayırova'da mesire alanları ve parklarda bakım, onarım çalışması yürütülüyor.

Mesire Alanları ve Parklarda Bakım Çalışması

13 Eylül 2024 Cuma 11:08

 Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mesire alanlarında ve parklarda bakım gerçekleştiriyor. Ekipler, vatandaşlar tarafından yoğun şekilde kullanılan Kuştepe Mesire Alanı'nda detaylı temizlik ve bakım çalışması yapıyor. Kuştepe Mesire Alanı'ndaki ağaçlarda kuruyan ve çok uzayan dallarda budama çalışması gerçekleştiren ekipler, mesire alanındaki çöpleri de temizlerken, ortak kullanım alanlarında bulunan çitleri, zarar gören barbekü ve masalarda da yenileme çalışması yapılıyor. Ayrıca ekipler, Kuştepe Mesire Alanı'nda bulunan ağaç diplerinde oluşan yabani otların da temizliğini de ihmal etmiyor. 
 Mesire alanlarındaki bakımlarını sürdüren Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki parklardaki konforu da artırmak amacıyla sahada. Ekipler, Çayırova'daki parklarda oyun gruplarında ve banklarda onarım yapıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, son olarak Akse Huzur Parkı’ndaki bankları boyayarak yeniledi ve daha güzel bir görünüme kavuşturdu. 


İHA
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