Mevlid Kandili Mesajı

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)'in dünyaya teşriflerinin 1453'üncü yıl dönümü olan Mevlid Kandili’ni, bir kez daha birlik ve beraberlik duyguları içinde idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Güzelliklere erişme, af ve mağfirete ulaşmanın vesilesi ve en kutlu yolu olan bu mukaddes gecenin birlik ve beraberliğimize, dirlik ve düzenimize vesile olması temennisiyle bütün İslam âleminin ve değerli Kocaelili hemşehrilerimin Mevlid Kandili'ni tebrik ediyor, birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını diliyorum.