"Minik Adımlar ile Büyük Heyecanlar” Projesi İlçe İlçe Geziyor

Büyükşehir, “Minik Adımlar ile Büyük Heyecanlar” projesi kapsamında iki okulu daha ziyaret ederek, çocuklara mutlu dolu anlar yaşattı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Minik Adımlar ile Büyük Heyecanlar” projesi kapsamında, İzmit Bayraktar İlkokulu ve Ortaokulu ile Kartepe Derbent Ata İlkokulu’na ziyaretler gerçekleştirildi. Kırsal mahallelerdeki çocuklar ve anneleri kapsayan projeyle çocukların; dil, bilişsel, sosyal-duygusal ve motor becerilerini geliştirecek çeşitli eğlenceli etkinlikler yapılırken, aynı zamanda annelere yönelik psikolog ve diyetisyen desteğiyle el sanatları ve hobi atölyelerinde sosyalleşme fırsatı sunuluyor. Bu projeyle, Büyükşehir Belediyesi çocukların ve annelerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

BAYRAKTAR VE DERBENT ATA İLKOKULU

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde Bayraktar İlkokulu ve Ortaokulu ile Derbent Ata İlkokulu’nda yapılan etkinlikler anneler ve çocuklar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Köy okullarına gerçekleştirilen ziyaretlerde hem çocuklara hem de annelere yönelik birçok aktivite düzenlendi. Çocuklar için çini, keçeden çerçeve, kitap ayracı atölyelerinin yanı sıra akıl ve zekâ oyunları ile drama atölyeleri kuruldu. Eğitici ve eğlenceli anların yaşandığı şenlikte minikler, unutulmaz bir gün geçirdi. Ayrıca, Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı antrenörleri eşliğinde çocuklar, “Bedenden Oyuna” ve eğlenceli atletizm etkinlikleri ile enerjilerini attı.

ANNELERE ÖZEL ETKİNLİKLER

Proje çocukların yanı sıra annelere de unutulmaz anlar yaşattı. Etkinlik kapsamında anneler, belki de ilk kez deneyimledikleri ebru ve boncuk atölyelerinde bir araya gelerek sosyalleşme imkânı buldu. Anneler, el sanatları ve hobi atölyelerinde yaratıcılıklarını keşfederken, kendilerine zaman ayırarak stres attı. Diyetisyen eşliğinde sağlıklı yaşam üzerine verilen seminer sonrası psikologlar tarafından da ebeveynlik ve çocuklarla iletişim üzerine eğitim verildi.(Ömer İLGEÇ)