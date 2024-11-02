"Minik Adımlar ile Büyük Heyecanlar” Projesi İlçe İlçe Geziyor

BAYRAKTAR VE DERBENT ATA İLKOKULU
Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde Bayraktar İlkokulu ve Ortaokulu ile Derbent Ata İlkokulu’nda yapılan etkinlikler anneler ve çocuklar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Köy okullarına gerçekleştirilen ziyaretlerde hem çocuklara hem de annelere yönelik birçok aktivite düzenlendi. Çocuklar için çini, keçeden çerçeve, kitap ayracı atölyelerinin yanı sıra akıl ve zekâ oyunları ile drama atölyeleri kuruldu. Eğitici ve eğlenceli anların yaşandığı şenlikte minikler, unutulmaz bir gün geçirdi. Ayrıca, Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı antrenörleri eşliğinde çocuklar, “Bedenden Oyuna” ve eğlenceli atletizm etkinlikleri ile enerjilerini attı.
ANNELERE ÖZEL ETKİNLİKLER
Proje çocukların yanı sıra annelere de unutulmaz anlar yaşattı. Etkinlik kapsamında anneler, belki de ilk kez deneyimledikleri ebru ve boncuk atölyelerinde bir araya gelerek sosyalleşme imkânı buldu. Anneler, el sanatları ve hobi atölyelerinde yaratıcılıklarını keşfederken, kendilerine zaman ayırarak stres attı. Diyetisyen eşliğinde sağlıklı yaşam üzerine verilen seminer sonrası psikologlar tarafından da ebeveynlik ve çocuklarla iletişim üzerine eğitim verildi.(Ömer İLGEÇ)