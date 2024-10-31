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Minik Adımlar Projesi Kandıra ve Körfez’deydi

Büyükşehir, “Minik Adımlar ile Büyük Heyecanlar” projesi kapsamında iki ilçe okulunu daha ziyaret ederek, çocukların sevincine ortak oldu

Minik Adımlar Projesi Kandıra ve Körfez'deydi

31 Ekim 2024 Perşembe 10:54

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “Minik Adımlar ile Büyük Heyecanlar” projesi kapsamında Kandıra Safalı Ortaokulu ve İlkokulu ile Körfez Sevindikli İlkokulu’nu ziyaret etti. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen proje kapsamında kentteki kırsal mahallelerdeki çocuklara ve annelerine yönelik çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Proje, çocukların dil, bilişsel, sosyal-duygusal ve motor becerileri gelişimine katkı sunmayı ve eğlenecekleri bir alan oluşturmayı, ayrıca ebeveynlere yönelik olarak psikolog ve diyetisyen desteği başta olmak üzere el sanatları ve hobi atölyelerinde sosyalleşebilecekleri bir ortam hazırlamayı amaçlıyor. Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle hem çocukların hem de annelerin sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor.

 

MİNİKLER UNUTAMAYACAKLARI BİR GÜN YAŞADI

Safalı Ortaokulu ve İlkokulu ile Sevindikli İlkokulu’nda düzenlenen etkinlikler hem aileler hem çocuklar tarafından büyük ilgi gördü. Etkinliklerde çocuklar için; çini atölyesi, keçeden çerçeve atölyesi, kitap ayracı atölyesi, akıl-zekâ oyunları atölyesi ve drama atölyeleri kurularak etkinlikler yapıldı. Eğlenceli ve öğretici etkinliklerin yer aldığı çocuk şenliğinde minikler, coşku dolu anlar yaşarken, Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı antrenörleri eşliğinde minikler, “Bedenden Oyuna” ve eğlenceli atletizm etkinlikleri ile keyifli ve unutamayacakları bir gün yaşadılar.

 

ANNELERE ÖZEL SEMİNERLER

Proje, sadece çocuklar için değil, anneler içinde unutulmaz anlar sundu. Etkinlikler kapsamında, anneler, belki de hayatlarında ilk kez katıldıkları ebru ve boncuk atölyelerinde sosyalleşme imkanı buldu. Anneler, el sanatları ve hobi atölyeleri sayesinde hem yaratıcı yönlerini keşfetti hem de kendilerine zaman ayırarak stres attı. Annelere aynı zamanda sağlıklı yaşam konusunda diyetisyen eşliğinde seminer verildi. Ayrıca psikologlar, ebeveynlik ve çocuklarla ilgili davranışsal konularda bilgilendirme yaparak annelerin çocuklarıyla daha sağlıklı iletişim kurmaları noktasında eğitici seminer gerçekleştirdi.(Ömer İLGEÇ)

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