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Miniklere yeni eğitim yuvası

Kartepe'de Kubilay İlk ve Ortaokulu'nda yapımı tamamlanan ana sınıfı hizmete girdi.

Miniklere yeni eğitim yuvası

13 Kasım 2024 Çarşamba 12:26

 Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın talimatıyla İbrikdere Mahallesi'nde yer alan Kubilay İlk ve Ortaokulu'na yeni bir ana sınıfı kazandırıldı. Sınıf, kısa sürede tamamlanarak hizmete açıldı. Çalışmaları yakından takip eden Başkan Mustafa Kocaman, eğitim gören minik öğrencilerle bir araya geldi. 100 metrekarelik alanda inşa edilen ana sınıfında 2 derslik, mutfak ve tuvaletler bulunuyor. 
 Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman açıklamasında, "Söz verdiğimiz gibi, Kubilay İlk ve Ortaokulu'nda yer alan, bünyesinde 2 derslik, mutfak ve tuvalet bulunan ek ana sınıfımız minik yavrularımızın yeni eğitim yuvası olarak hizmete girdi" dedi. Kocaman, ayrıca ana sınıfının yapımında emeği geçen hayırsever iş insanlarına da teşekkürlerini iletti. 


İHA
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