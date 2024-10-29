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Miniklerin Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Çayırova Belediyesi’nin Çocuk Kulüpleri’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı. Minik Çayırovalıların hazırladığı gösterileri takip eden ve programda bir konuşma gerçekleştiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacağız” dedi.

Miniklerin Cumhuriyet Bayramı coşkusu

29 Ekim 2024 Salı 10:44

Çayırova Belediyesi’nin çocuk kulüplerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu. Bugün çocuk kulüplerinde düzenlenen törenlerde Çayırovalı minikler, Cumhuriyet Bayramı’na özel hazırladıkları gösterileri sergiledi. Bununla birlikte, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova Belediyesi Kültür Merkezi’nde Türkan Göktürk Çocuk Kulübü öğrencilerinin hazırladığı programı yerinde takip etti. Programa Başkan Çiftçi’nin yanı sıra çok sayıda veli de katılım gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan programda bir konuşma gerçekleştiren Başkan Çiftçi, şunları dile getirdi; “Bizler Çayırova Belediyesi olarak, okul öncesinden önce başlamak suretiyle bütün yavrularımızla birlikte önemli bir yol yürüyoruz. Onların milli ve manevi değerlerle donatılması için gayret gösteriyoruz. Biz Cumhuriyetimizi çok önemsiyoruz.

 

“DİMDİK AYAKTAYIZ”

Türkiye Cumhuriyeti sayesinde, Cumhuriyetimiz sayesinde dimdik ayaktayız. Bu vesile ile bize bu Cumhuriyeti emanet eden başta Büyük Atatürk’ümüze ve bütün ecdadımıza teşekkür ediyoruz. Demokrasinin, özgürlüğün en güzel şekliyle yaşandığı ülkemizin, yönetim şeklinin Cumhuriyet olmasından dolayı ne kadar şükretsek azdır. Bu sene 101. yılını hep birlikte kutlayacağız, nice yüzlerce yıllarını kutlamayı rabbim bizlere nasip etsin. Bizler Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacağız.” Programda, minik Çayırovalıların hazırladığı gösteriler ilgiyle takip edilirken, etkinlik günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.(Ömer İLGEÇ)

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