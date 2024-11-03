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Moda Akademisiyle modaya gönül veren herkes burada

İlk kursiyerleriyle çalışmalarına başlayan Büyükşehir’in Moda Akademisinde modaya gönül verenlerin eğitimleri devam ediyor

Moda Akademisiyle modaya gönül veren herkes burada

03 Kasım 2024 Pazar 11:37

Açıldığı günden beri moda tutkunu binlerce vatandaşın ilgisini çeken ve bu kapsamda çok sayıda ağırlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Moda Akademisi konuklarını ağırlamaya devam ediyor. İlk kez kapılarını kursiyerlerine açan Moda Akademisinde bir taraftan alanında uzman eğitmenler eşliğinde eğitimler devam ederken, bir taraftan da bu alanda ilerlemek isteyen, modaya gönül vermiş üniversite öğrencileri akademide ağırlanıyor. Üniversite öğrencilerinin katıldığı workshop uygulamasına sürpriz yaparak ziyaret gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş,  öğrencilerle birlikte hem minyatür tezgahlara diz çökerek ilmik attı hem de halı dokudu.

 

HEREKE HALISI DOKUMA

SEKA Sanat İhtisas Merkezinde yer alan Moda Akademisi ipek halı dokuma alanında gerçekleştirilen Hereke ipek halısının tanıtımına katılan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ferizli Meslek Yüksek Okulu öğrencileri etkinlikte eğlenceli anlar yaşadı. Mini halı dokuma tezgâhlarında gerçekleştirilen uygulamada öğrencilere; Hereke İpek Halısının dokunmasında kullanılan materyaller, minyatür tezgâhlarda uygulama, halı dokuma başlangıç tezgâhları, görsel döküm teknikleri, atkı tekniği, halı dokumayı bitirme tekniği uygulaması alanlarında bilgiler verilerek çalışmalar yapıldı.

 

ABİŞ ÖĞRENCİLERLE İLMİK ATTI

Etkinliğe katılan Başkan vekili Abiş, Moda Akademisini ziyaret eden öğrencilerle birlikte Hereke halısı dokuma uygulamasına katıldıktan sonra alanda bulunan atölyeleri gezerek eğitmenlerden bilgi aldı. Moda akademisi kursiyerleri ile uzun uzun sohbet ederek eğitimler hakkında bilgi alan Abiş, yapılan işlemlere hayran kaldı.

 

“MUHTEŞEM BİR SANAT ÇALIŞMASI”

 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tekstil Teknolojileri Programı Öğretim Görevlisi Şebnem Noyat, yapılan çalışmayla ilgili, “Bugün dokumayla ilgili moda akademisinde öğrencilerimizle birlikte düzenlenen uygulamaya katıldık. Alanı hayranlıkla gezdik. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi muhteşem bir sanat çalışması yapmış. Burada verilen eğitimlerle dünya modasını takip edebilir, bu alanda uygulama yapabilirsiniz. Fiziki ortam üniversitelere oranla daha iyi ve donanımlı. Burası uygulamalı bir alan, bizim alanımız daha sınırlı. Burada bulunan donanımlı hocalar, donanımlı atölyeler ve uygulamalar her moda tutkunu vatandaşın ilgisini çekiyor. Bizlerde üniversite öğretim görevlileri olarak öğrencilerimize burayı ziyaret etmeleri ve eğitim almaları konusunda tavsiyede bulunuyoruz” dedi.

 

HEREKE HALISI HAYAT BULUYOR

Geleneksel el sanatlarımızdan olan Hereke halısını gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak için yapılan çalışmalar kapsamında, Moda Akademisi bünyesinde kurulan atölyede çalışmalar ve eğitimler başladı. Unutulmaya yüz tutmuş, ünü dünyaya yayılan tarihi Hereke halısının yaşatılması ve dokuma ustalarının yetiştirilmesi için kurulan atölyede ziyaretçiler için tanıtım yapılıyor. Geçmişte önemli zanaat dallarından biri olan neredeyse artık unutulmaya yüz tutmuş olan Hereke halısı dokumacılığı, Moda Akademisi bünyesinde yer alan alanında uzman eğitmenler eşliğinde, kısa sürede bu alanda çalışabilecek onlarca çırak ve usta yetiştirilerek hem istihdama katkı sağlayacak hem de Hereke halısının geleceğine yönelik önemli adımlar atılmış olacak.(Ömer İLGEÇ)

 

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