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Öğrenciler Filistin'i unutmadı

Başiskele'de düzenlenen yaz spor okullarının kapanış programında Türkiye ve Filistin bayraklarıyla sahneye çıkan öğrenciler büyük alkış aldı.

Öğrenciler Filistin'i unutmadı

05 Ağustos 2024 Pazartesi 15:36

 Başiskele Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen yaz okulları kurslarının kapanış programı Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi. 
 Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, siyasi parti temsilcileri, çok sayıda vatandaş katıldı. 
 Kur'an-ı Kerim, siyer, akaid, ilmihal, ahlâki değerler, el sanatları, akıl oyunları, gezi, yüzme, spor faaliyetleri, hat, pratik Arapça, hüsn-i tilavet, 4. sınıf İngilizce, mobil oyun geliştirme ve eğitimciler için drama teknikleriyle öğretim metotları gibi çeşitli konularda eğitimler alan yaz kursu öğrencileri, sahnede hünerlerini sergiledi. 
 Filistinli öğrenci Ayham İssa'nın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda Türkiye ve Filistin bayrakları ile sahneye çıkan öğrenciler, yaz kursları boyunca öğrendikleri bilgileri sahneye taşıdı. 
 Öğrencilerin yüksek performansları, katılımcılar tarafından yoğun alkışlarla ödüllendirildi. Öğrencilere katılım belgeleri, eğitmenlere ise teşekkür belgeleri Belediye Başkanı Yasin Özlü tarafından takdim edildi. 


İHA
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