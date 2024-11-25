banner1100
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Öğretmenler Günü’nde sanatsal yönlerini keşfettiler

Büyükşehir, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü bir dizi etkinliklerle kutladı. SEKA Kâğıt Müzesi’nde sanatsal yönlerini keşfeden öğretmenler keyif dolu bir gün geçirdi

Öğretmenler Günü'nde sanatsal yönlerini keşfettiler

25 Kasım 2024 Pazartesi 13:33

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geleceğin teminatı olan nesilleri bilgiyle, ilhamla ve özveriyle yetiştiren öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı. Her yıl gerçekleştirdiği birbirinden anlamlı programlarla Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmen unvanı verilişinin yıldönümü ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayan Büyükşehir, SEKA Kâğıt Müzesi’nde öğretmenleri ağırladı. Bu özel günde, öğretmenlere yönelik düzenlenen “Ahşap fener boyama etkinliği”  katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

 

FENERLER EL EMEĞİYLE ŞEKİLLENDİ

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı SEKA Kağıt Müzesi’nin tarihi atmosferinde gerçekleştirilen etkinlik, öğretmenlerin emeklerine saygı göstermek ve sanatsal yönlerini keşfetmelerine fırsat sunmak amacıyla düzenlendi. Katılımcılar, ahşap fenerleri boyayarak yaratıcı çalışmalar ortaya koydu. Farklı renkler ve desenlerle şekillendirilen fenerler, öğretmenlerin el emeğiyle şekillendi ve her biri benzersiz birer sanat eseri haline geldi.

 

ATÖLYELER DÜZENLENDİ

Öğretmenler için düzenlenen bir diğer anlamlı etkinlik ise Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Kocaeli Bilim Merkezi’nde gerçekleşti. Burada öğretmenler kendileri için özel hazırlanan atölyelere katıldı. Etkinlikte deniz kabukları kullanılarak saksı ve ayna tasarımları yapıldı. Katılımcılar, doğal malzemelerle sanatsal çalışmalar ortaya koyarak hem eğlendi hem de el becerilerini geliştirdi. Sunulan müzik dinletisi ise Öğretmenler Günü’nün anlamını pekiştirdi.

 

UNUTULMAZ BİR GÜN YAŞADILAR

Kocaeli Bilim Merkezi tarafından katılımcılara yönelik ödüllü bir bilgi yarışması da düzenlendi. Yarışmanın kazananlarına çeşitli ödüller takdim edilirken, katılımcılar öğretici bilgilerle dolu anlar geçirdi. Kocaeli Bilim Merkezi’nin eğitim ve sanatı birleştirerek sunduğu bu etkinlik, öğretmenlere özel bir anı olarak hafızalarda kaldı.
(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Tatarahmet-Bulduk köprüsü hizmete açıldı Tatarahmet-Bulduk köprüsü hizmete açıldı
Büyükşehir’den üst geçitlere buzlanma müdahalesi Büyükşehir’den üst geçitlere buzlanma müdahalesi
Güzide Gençliğin Erasmus’lu Konukları Güzide Gençliğin Erasmus’lu Konukları
Büyükşehir’den bir Bilgievi daha Büyükşehir’den bir Bilgievi daha
Kartepe kar ile şenlendi Kartepe kar ile şenlendi
İskoliye Mektebi’ne proje ödülü İskoliye Mektebi’ne proje ödülü
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Tatarahmet-Bulduk köprüsü hizmete açıldı
Büyükşehir, İzmit ilçesi Bulduk Mahallesi ile Kandıra ilçesi Tatarahmet Mahallesi’ni birbirine bağlayan...

Haberi Oku