Öğretmenler Günü’nde sanatsal yönlerini keşfettiler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geleceğin teminatı olan nesilleri bilgiyle, ilhamla ve özveriyle yetiştiren öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı. Her yıl gerçekleştirdiği birbirinden anlamlı programlarla Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmen unvanı verilişinin yıldönümü ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayan Büyükşehir, SEKA Kâğıt Müzesi’nde öğretmenleri ağırladı. Bu özel günde, öğretmenlere yönelik düzenlenen “Ahşap fener boyama etkinliği” katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

FENERLER EL EMEĞİYLE ŞEKİLLENDİ

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı SEKA Kağıt Müzesi’nin tarihi atmosferinde gerçekleştirilen etkinlik, öğretmenlerin emeklerine saygı göstermek ve sanatsal yönlerini keşfetmelerine fırsat sunmak amacıyla düzenlendi. Katılımcılar, ahşap fenerleri boyayarak yaratıcı çalışmalar ortaya koydu. Farklı renkler ve desenlerle şekillendirilen fenerler, öğretmenlerin el emeğiyle şekillendi ve her biri benzersiz birer sanat eseri haline geldi.

ATÖLYELER DÜZENLENDİ

Öğretmenler için düzenlenen bir diğer anlamlı etkinlik ise Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Kocaeli Bilim Merkezi’nde gerçekleşti. Burada öğretmenler kendileri için özel hazırlanan atölyelere katıldı. Etkinlikte deniz kabukları kullanılarak saksı ve ayna tasarımları yapıldı. Katılımcılar, doğal malzemelerle sanatsal çalışmalar ortaya koyarak hem eğlendi hem de el becerilerini geliştirdi. Sunulan müzik dinletisi ise Öğretmenler Günü’nün anlamını pekiştirdi.

UNUTULMAZ BİR GÜN YAŞADILAR

Kocaeli Bilim Merkezi tarafından katılımcılara yönelik ödüllü bir bilgi yarışması da düzenlendi. Yarışmanın kazananlarına çeşitli ödüller takdim edilirken, katılımcılar öğretici bilgilerle dolu anlar geçirdi. Kocaeli Bilim Merkezi’nin eğitim ve sanatı birleştirerek sunduğu bu etkinlik, öğretmenlere özel bir anı olarak hafızalarda kaldı.

(Ömer İLGEÇ)