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Osman Yağmurdereli Parkı yenilendi

Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Osman Yağmurdereli Parkı’ndaki revize çalışmalarını tamamlayarak, parkı ilçe sakinlerinin kullanımına açtı.

Osman Yağmurdereli Parkı yenilendi

25 Eylül 2024 Çarşamba 12:26

 Çayırovalıların daha ferah ve daha güzel yeşil alanlarda sosyalleşmesi için 7/24 esaslı çalışmalarına devam eden Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi’nde bulunan Osman Yağmurdereli Parkı’nı yeni yüzüne kavuşturdu. Geçtiğimiz aylarda sil baştan başlayan revize çalışmaları sonucunda ekipler, Çayırovalıların daha rahat bir şekilde sosyalleşebileceği ve çocuklarının güvenle kullanabileceği parkı hizmete açtı. Oyun grubu, spor aletleri, kamelya ve bankların montajının yapılmasının ardından oyun grubu altına kauçuk seriminin de tamamlanmasının ardından parktaki yenileme çalışmaları son buldu.

 

SPOR YAPMA İMKANI

Akse ve Emek Mahallelerine yakın bir noktada bulunan Osman Yağmurdereli Parkı, yenilenen yüzünün yanında, içinde bulunan halı sahasıyla birlikte de sadece çocuklar değil Çayırovalı gençler için de bir cazibe merkezi oldu. Osman Yağmurdereli Parkı, 36 metreye 18 metrelik halı sahası ve spor aletleriyle 7’den 70’e tüm herkese spor yapma olanağı da sağlıyor. Yenileme çalışmaları tamamlanan ve modern yüzüyle kullanıma açılan Osman Yağmurdereli Parkı, Çayırova Belediyesi’nin ilçe sakinlerine sunduğu yeni sosyal yaşam alanı oldu.



İHA
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